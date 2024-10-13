Одесские гипермаркеты готовятся к Новому году

Новогодние фигурки животных. Фото: Новини.LIVE

Хотя на улице только середина октября, одесские гипермаркеты уже активно готовятся к празднованию Нового года. На полках появились разнообразные новогодние украшения, а также символ следующего года — зеленая змея.

Журналисты Новини.LIVE побывали в одном из гипермаркетов Одессы и сняли подготовку к Новому году.

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Теплая погода и новогоднее настроение

Середина октября в Одессе: погода теплая, и иногда и солнечная как летом, еще даже не было первых заморозков. Однако настроение в магазинах города говорит о другом — близится новогодняя магия. На полках одесских гипермаркетов уже появились елочные украшения, праздничные огоньки и даже символы грядущего 2025 года – зеленые змеи, символизирующие год Деревянной Змеи по восточному календарю.

Фигурки Санты на полках магазина. Фото: Новини.LIVE

Рождественская елка. Фото: Новини.LIVE

Фигурки снеговиков. Фото: Новини.LIVE

Одесситы готовятся заранее

Несмотря на то, что до праздников осталось немало времени, одесситы уже могут погрузиться в новогоднюю атмосферу, которую создают украшения и праздничные предложения в местных магазинах.

Елочные украшения на полках. Фото: Новини.LIVE

Украшенный к Новому году гипермаркет в Одессе. Фото: Новини.LIVE

И хотя елочных базаров мы еще не встречали в городе, но тем, кто хочет погрузиться в новогоднюю сказку, магазины предлагают разнообразные венки из искусственной хвои, а так уже в продаже есть и целые искусственные деревья. Поэтому одесситы могут смело готовиться к Новому году заранее.

Напомним, 1 января 2025 года нас ждет не только Новый год, но еще и один из самых больших церковных праздников, а также народный, который передался нам от предков-язычников. Также на прилавках Привоза можно до сих пор найти кукурузу и клубнику.