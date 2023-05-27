На понеділок в Одесі необхідні донори крові
В Одесі з’явилась потреба у донорах крові на понеділок, 29 травня. Охочим допомогти необхідно зареєструватись у спеціальній гугл-формі згодом вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Допомогти можна завтра на Слобідці з 09:00 до 12:00, там прийматимуть людей з 1(+), 1(-), 2(+), 4(+) групами крові. Та в приморському районі з 2(+) групою крові. Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням.
Для координації донорів в Одесі з перших днів повномасштабної воєнної агресії РФ створено Телеграм-канал "Донор Одеса". Там можна отримувати актуальну інформацію про потребу в донорській крові. Також на каналі можна дізнатися про переваги донорства та як підготуватися до здачі крові.
Абсолютні протипоказання до донорства:
- ВІЛ та СНІД
- Вірусні гепатити В і С, сифіліс
- Активний туберкульоз
- Цукровий діабет та інші важкі ендокринні хвороби
- Онкозахворювання
- Хронічна ниркова недостатність
- Важкі шкірні хвороби (псоріаз, екзема тощо)
- Епілепсія, психічні розлади
- Короткозорість більше ніж -6
- Операції щодо ампутації/видалення органа (за винятком апендиксу та жовчного міхура)
- Трансплантація органів
Перелік тимчасових обмежень до донорства та терміни їх дії
- Інфекційні хвороби, грип, ГРВІ та інше — 2 тижні після одужання
- Туберкульоз — 2 роки після дати підтвердженого одужання
- Гепатит А — 1 рік після одужання (гепатит В і С — повна заборона донорства)
- Татуювання, татуаж, пірсинг — 6 місяців
- Хірургічні операції — 6 місяців (видалення органів, окрім апендиксу та жовчного міхура — повна заборона донорства)
- Незначні оперативні втручання — 1 тиждень
- Вагітність — 6 місяців після пологів
- Годування дитини — 3 місяці після завершення лактації
- Менструація — 5 днів після останнього дня
- Прийом антибіотиків, противірусних ліків — 2 тижні
- Прийом анальгетиків, аспірину та інших саліцилатів — 72 години
- Вживання алкоголю — 48 годин
- Щеплення живими вакцинами (БЦЖ, КПК) — 4 тижні
Як підготуватися до здачі крові
- За 72 години до донації — утримайтеся від прийому аспірину, анальгіну та інших знеболюючих, гормональних ліків.
- За 48 годин до донації — виключити алкоголь.
Нагадаємо, з 15 по 19 травня 2023 року в Одесі пройшов Європейський тиждень тестування на ВІЛ. В ньому взяли участь понад 1600 місцевих жителів.