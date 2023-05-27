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На понеділок в Одесі необхідні донори крові

27 травня 2023 16:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На понеділок в Одесі необхідні донори крові
Чоловік здає кров. Фото: Донор Одеса
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі з’явилась потреба у донорах крові на понеділок, 29 травня. Охочим допомогти необхідно зареєструватись у спеціальній гугл-формі згодом вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Допомогти можна завтра на Слобідці з 09:00 до 12:00, там прийматимуть людей з 1(+), 1(-), 2(+), 4(+) групами крові. Та в приморському районі з 2(+) групою крові. Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням

Для координації донорів в Одесі з перших днів повномасштабної воєнної агресії РФ створено Телеграм-канал "Донор Одеса". Там можна отримувати актуальну інформацію про потребу в донорській крові. Також на каналі можна дізнатися про переваги донорства та як підготуватися до здачі крові.

Абсолютні протипоказання до донорства:

  • ВІЛ та СНІД
  • Вірусні гепатити В і С, сифіліс
  • Активний туберкульоз
  • Цукровий діабет та інші важкі ендокринні хвороби
  • Онкозахворювання
  • Хронічна ниркова недостатність
  • Важкі шкірні хвороби (псоріаз, екзема тощо)
  • Епілепсія, психічні розлади 
  • Короткозорість більше ніж -6
  • Операції щодо ампутації/видалення органа (за винятком апендиксу та жовчного міхура)
  • Трансплантація органів 

Перелік тимчасових обмежень до донорства та терміни їх дії

  • Інфекційні хвороби, грип, ГРВІ та інше — 2 тижні після одужання
  • Туберкульоз — 2 роки після дати підтвердженого одужання
  • Гепатит А — 1 рік після одужання (гепатит В і С — повна заборона донорства)
  • Татуювання, татуаж, пірсинг — 6 місяців
  • Хірургічні операції — 6 місяців (видалення органів, окрім апендиксу та жовчного міхура — повна заборона донорства)
  • Незначні оперативні втручання — 1 тиждень
  • Вагітність — 6 місяців після пологів
  • Годування дитини — 3 місяці після завершення лактації
  • Менструація — 5 днів після останнього дня
  • Прийом антибіотиків, противірусних ліків — 2 тижні
  • Прийом анальгетиків, аспірину та інших саліцилатів — 72 години
  • Вживання алкоголю — 48 годин
  • Щеплення живими вакцинами (БЦЖ, КПК) — 4 тижні

Як підготуватися до здачі крові

  • За 72 години до донації — утримайтеся від прийому аспірину, анальгіну та інших знеболюючих, гормональних ліків.
  • За 48 годин до донації — виключити алкоголь.

Нагадаємо, з 15 по 19 травня 2023 року в Одесі пройшов Європейський тиждень тестування на ВІЛ. В ньому взяли участь понад 1600 місцевих жителів.

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