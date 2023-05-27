На понеділок в Одесі необхідні донори крові

Чоловік здає кров. Фото: Донор Одеса

В Одесі з’явилась потреба у донорах крові на понеділок, 29 травня. Охочим допомогти необхідно зареєструватись у спеціальній гугл-формі згодом вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Допомогти можна завтра на Слобідці з 09:00 до 12:00, там прийматимуть людей з 1(+), 1(-), 2(+), 4(+) групами крові. Та в приморському районі з 2(+) групою крові. Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням.

Для координації донорів в Одесі з перших днів повномасштабної воєнної агресії РФ створено Телеграм-канал "Донор Одеса". Там можна отримувати актуальну інформацію про потребу в донорській крові. Також на каналі можна дізнатися про переваги донорства та як підготуватися до здачі крові.

Абсолютні протипоказання до донорства:

ВІЛ та СНІД

Вірусні гепатити В і С, сифіліс

Активний туберкульоз

Цукровий діабет та інші важкі ендокринні хвороби

Онкозахворювання

Хронічна ниркова недостатність

Важкі шкірні хвороби (псоріаз, екзема тощо)

Епілепсія, психічні розлади

Короткозорість більше ніж -6

Операції щодо ампутації/видалення органа (за винятком апендиксу та жовчного міхура)

Трансплантація органів

Перелік тимчасових обмежень до донорства та терміни їх дії

Інфекційні хвороби, грип, ГРВІ та інше — 2 тижні після одужання

Туберкульоз — 2 роки після дати підтвердженого одужання

Гепатит А — 1 рік після одужання (гепатит В і С — повна заборона донорства)

Татуювання, татуаж, пірсинг — 6 місяців

Хірургічні операції — 6 місяців (видалення органів, окрім апендиксу та жовчного міхура — повна заборона донорства)

Незначні оперативні втручання — 1 тиждень

Вагітність — 6 місяців після пологів

Годування дитини — 3 місяці після завершення лактації

Менструація — 5 днів після останнього дня

Прийом антибіотиків, противірусних ліків — 2 тижні

Прийом анальгетиків, аспірину та інших саліцилатів — 72 години

Вживання алкоголю — 48 годин

Щеплення живими вакцинами (БЦЖ, КПК) — 4 тижні

Як підготуватися до здачі крові

За 72 години до донації — утримайтеся від прийому аспірину, анальгіну та інших знеболюючих, гормональних ліків.

За 48 годин до донації — виключити алкоголь.

Нагадаємо, з 15 по 19 травня 2023 року в Одесі пройшов Європейський тиждень тестування на ВІЛ. В ньому взяли участь понад 1600 місцевих жителів.