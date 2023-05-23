Тиждень тестування на ВІЛ в Одесі: скільки підтверджених випадків

Тестування на ВІЛ в Одесі. Фото: Одеська міська рада

З 15 по 19 травня 2023 року в Одесі пройшов Європейський тиждень тестування на ВІЛ. В ньому взяли участь понад 1600 місцевих жителів.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Всі Центри первинної медико-санітарної допомоги, консультативно-діагностичні центри та лікарні міста надавали безплатне та конфіденційне тестування на ВІЛ та вірусні гепатити всім охочим.

Протягом цього тижня було проведено 1608 тестувань на ВІЛ у медичних закладах Одеси. Це дало змогу виявити 25 нових випадків ВІЛ-інфекції вперше. Завдяки ефективній роботі мультидисциплінарних команд медичних закладів, всі пацієнти з позитивними результатами вже отримали медичний нагляд, а 22 людини розпочали антиретровірусну терапію.

Експрес-тестування на ВІЛ. Фото: Одеська міська рада

Усі медичні заклади Одеси надають безплатне тестування на ВІЛ — як при відвідуванні сімейного лікаря, так і у стаціонарі. Раннє виявлення та своєчасне лікування допомагають людям, які живуть з ВІЛ, вести повноцінне та тривале життя.

Нагадаємо, Одеса в топі за смертністю ВІЛ та СНІД серед міст України. В регіоні зафіксовано найвищий рівень поширеності ВІЛ-інфекції на 100 000 населення.