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Неделя тестирования на ВИЧ в Одессе: сколько подтвержденных случаев

23 мая 2023 18:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Неделя тестирования на ВИЧ в Одессе: сколько подтвержденных случаев
Тестирование на ВИЧ в Одессе. Фото: Одесский городской совет
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

С 15 по 19 мая 2023 года в Одессе прошла Европейская неделя тестирования на ВИЧ. В нем приняло участие более 1600 местных жителей.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Все Центры первичной медико-санитарной помощи, консультативно-диагностические центры и больницы города предоставляли бесплатное и конфиденциальное тестирование на ВИЧ и вирусные гепатиты всем желающим.

В течение этой недели было проведено 1608 тестирования на ВИЧ в медицинских учреждениях Одессы. Это дало возможность выявить 25 новых случаев ВИЧ-инфекции впервые. Благодаря эффективной работе мультидисциплинарных команд медицинских учреждений, все пациенты с положительными результатами уже получили медицинское наблюдение, а 22 человека приступили к антиретровирусной терапии.

Экспресс-тестирование на ВИЧ. Фото: Одесский городской совет

Все медицинские учреждения Одессы предоставляют бесплатное тестирование на ВИЧ как при посещении семейного врача, так и в стационаре. Раннее выявление и своевременное лечение помогают людям, живущим с ВИЧ, вести полноценную и длительную жизнь.

Напомним, Одесса в топе по смертности ВИЧ и СПИД среди городов Украины. В регионе зафиксирован самый высокий уровень распространенности ВИЧ-инфекции на 100 000 населения.

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