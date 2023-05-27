На понедельник в Одессе необходимы доноры крови
В Одессе возникла необходимость в донорах крови на понедельник, 29 мая. Желающим помочь необходимо зарегистрироваться в специальной гугл-форме со временем вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Помочь можно завтра на Слободке с 09:00 до 12:00, там будут принимать людей с 1(+), 1(-), 2(+), 4(+) группами крови. И в приморском районе с 2(+) группой крови. Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке.
Для координации доноров в Одессе с первых дней полномасштабной военной агрессии РФ создан Телеграмм-канал "Донор Одесса". Там можно получать актуальную информацию о необходимости донорской крови. Также на канале можно узнать о преимуществах донорства и как подготовиться к сдаче крови.
Абсолютные противопоказания к донорству:
- ВИЧ и СПИД
- Вирусные гепатиты В и С, сифилис
- Активный туберкулез
- Сахарный диабет и другие тяжелые эндокринные болезни
- Онкозаболевание
- Хроническая почечная недостаточность
- Тяжелые кожные болезни (псориаз, экзема и т.п.)
- Эпилепсия, психические расстройства
- близорукость больше чем -6
- Операции по ампутации/удалению органа (за исключением аппендикса и желчного пузыря)
- Трансплантация органов
Перечень временных ограничений донорства и сроки их действия
- Инфекционные болезни, грипп, ОРВИ и другое — 2 недели после выздоровления
- Туберкулез — 2 года после даты подтвержденного выздоровления
- Гепатит А — 1 год после выздоровления (гепатит В и С — полный запрет донорства)
- Татуировка, татуаж, пирсинг — 6 месяцев
- Хирургические операции — 6 месяцев (удаление органов, кроме аппендикса и желчного пузыря — полный запрет на донорство)
- Незначительные оперативные вмешательства — 1 неделя
- Беременность — 6 месяцев после родов.
- Кормление ребенка — 3 месяца после завершения лактации.
- Менструация — 5 дней после последнего дня
- Прием антибиотиков, противовирусных лекарств — 2 недели
- Прием анальгетиков, аспирина и других салицилатов — 72 часа
- Употребление алкоголя — 48 часов
- Прививка живыми вакцинами (БЦЖ, КПК) — 4 недели
Как подготовиться к сдаче крови.
- За 72 часа до донации — воздержитесь от приема аспирина, анальгина и других обезболивающих, гормональных лекарств.
- За 48 часов до донации исключить алкоголь.
Напомним, с 15 по 19 мая 2023 года в Одессе прошла Европейская неделя тестирования на ВИЧ. В нем приняло участие более 1600 местных жителей.