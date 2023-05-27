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На понедельник в Одессе необходимы доноры крови

27 мая 2023 16:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На понедельник в Одессе необходимы доноры крови
Человек сдает кровь. Фото: Донор Одесса
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе возникла необходимость в донорах крови на понедельник, 29 мая. Желающим помочь необходимо зарегистрироваться в специальной гугл-форме со временем вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Помочь можно завтра на Слободке с 09:00 до 12:00, там будут принимать людей с 1(+), 1(-), 2(+), 4(+) группами крови. И в приморском районе с 2(+) группой крови. Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке.

Для координации доноров в Одессе с первых дней полномасштабной военной агрессии РФ создан Телеграмм-канал "Донор Одесса". Там можно получать актуальную информацию о необходимости донорской крови. Также на канале можно узнать о преимуществах донорства и как подготовиться к сдаче крови.

Абсолютные противопоказания к донорству:

  • ВИЧ и СПИД
  • Вирусные гепатиты В и С, сифилис
  • Активный туберкулез
  • Сахарный диабет и другие тяжелые эндокринные болезни
  • Онкозаболевание
  • Хроническая почечная недостаточность
  • Тяжелые кожные болезни (псориаз, экзема и т.п.)
  • Эпилепсия, психические расстройства
  • близорукость больше чем -6
  • Операции по ампутации/удалению органа (за исключением аппендикса и желчного пузыря)
  • Трансплантация органов

Перечень временных ограничений донорства и сроки их действия

  • Инфекционные болезни, грипп, ОРВИ и другое — 2 недели после выздоровления
  • Туберкулез — 2 года после даты подтвержденного выздоровления
  • Гепатит А — 1 год после выздоровления (гепатит В и С — полный запрет донорства)
  • Татуировка, татуаж, пирсинг — 6 месяцев
  • Хирургические операции — 6 месяцев (удаление органов, кроме аппендикса и желчного пузыря — полный запрет на донорство)
  • Незначительные оперативные вмешательства — 1 неделя
  • Беременность — 6 месяцев после родов.
  • Кормление ребенка — 3 месяца после завершения лактации.
  • Менструация — 5 дней после последнего дня
  • Прием антибиотиков, противовирусных лекарств — 2 недели
  • Прием анальгетиков, аспирина и других салицилатов — 72 часа
  • Употребление алкоголя — 48 часов
  • Прививка живыми вакцинами (БЦЖ, КПК) — 4 недели

Как подготовиться к сдаче крови.

  • За 72 часа до донации — воздержитесь от приема аспирина, анальгина и других обезболивающих, гормональных лекарств.
  • За 48 часов до донации исключить алкоголь.

Напомним, с 15 по 19 мая 2023 года в Одессе прошла Европейская неделя тестирования на ВИЧ. В нем приняло участие более 1600 местных жителей.

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