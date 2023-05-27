На понедельник в Одессе необходимы доноры крови

Человек сдает кровь. Фото: Донор Одесса

В Одессе возникла необходимость в донорах крови на понедельник, 29 мая. Желающим помочь необходимо зарегистрироваться в специальной гугл-форме со временем вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:

Помочь можно завтра на Слободке с 09:00 до 12:00, там будут принимать людей с 1(+), 1(-), 2(+), 4(+) группами крови. И в приморском районе с 2(+) группой крови. Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке.

Для координации доноров в Одессе с первых дней полномасштабной военной агрессии РФ создан Телеграмм-канал "Донор Одесса". Там можно получать актуальную информацию о необходимости донорской крови. Также на канале можно узнать о преимуществах донорства и как подготовиться к сдаче крови.

Абсолютные противопоказания к донорству:

ВИЧ и СПИД

Вирусные гепатиты В и С, сифилис

Активный туберкулез

Сахарный диабет и другие тяжелые эндокринные болезни

Онкозаболевание

Хроническая почечная недостаточность

Тяжелые кожные болезни (псориаз, экзема и т.п.)

Эпилепсия, психические расстройства

близорукость больше чем -6

Операции по ампутации/удалению органа (за исключением аппендикса и желчного пузыря)

Трансплантация органов

Перечень временных ограничений донорства и сроки их действия

Инфекционные болезни, грипп, ОРВИ и другое — 2 недели после выздоровления

Туберкулез — 2 года после даты подтвержденного выздоровления

Гепатит А — 1 год после выздоровления (гепатит В и С — полный запрет донорства)

Татуировка, татуаж, пирсинг — 6 месяцев

Хирургические операции — 6 месяцев (удаление органов, кроме аппендикса и желчного пузыря — полный запрет на донорство)

Незначительные оперативные вмешательства — 1 неделя

Беременность — 6 месяцев после родов.

Кормление ребенка — 3 месяца после завершения лактации.

Менструация — 5 дней после последнего дня

Прием антибиотиков, противовирусных лекарств — 2 недели

Прием анальгетиков, аспирина и других салицилатов — 72 часа

Употребление алкоголя — 48 часов

Прививка живыми вакцинами (БЦЖ, КПК) — 4 недели

Как подготовиться к сдаче крови.

За 72 часа до донации — воздержитесь от приема аспирина, анальгина и других обезболивающих, гормональных лекарств.

За 48 часов до донации исключить алкоголь.

Напомним, с 15 по 19 мая 2023 года в Одессе прошла Европейская неделя тестирования на ВИЧ. В нем приняло участие более 1600 местных жителей.