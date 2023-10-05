В Одесі оголосили черговий тендер

Будівля українського музично-драматичного театру. Фото: Одеський академічний театр

В Одесі планують реставрувати український музично-драматичний театр імені В. Василька. На ремонт будівлі обласна рада виділила майже 8 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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За даними порталу, закупівлю проводили без використання електронної системи й конкурентів в товариства не було.

Хто став виконувачем робіт

Одеська ОВА виділила 7 мільйонів 716,1 тисячі гривень на реставрацію приміщень Одеського академічного українського музично-драматичного театру імені В. Василька.

Департамент капітального будівництва без конкурсу уклав відповідний договір із компанією "Буд-Еліт", яка проводила роботи пам'ятки архітектури до 2022 року. Попередній контракт із фірмою на 17 млн грн також продовжили вчора до 31 грудня 2023 року або до повного виконання зобов'язань. Таким чином, компанія робить реставрацію досі.

Зазначимо, що у серпні 2021 року оновлений Одеський академічний український музично-драматичний театр імені В. Василька відкрився після реставрації.

Нагадаємо, в Одеській обласній лікарні планують реконструювати вуличне освітлення. Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської облдержадміністрації оголосив відповідний тендер.