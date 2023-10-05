Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На ремонт театру виділять 8 мільйонів: в Одесі оголосили черговий тендер arrow

На ремонт театру виділять 8 мільйонів: в Одесі оголосили черговий тендер

5 жовтня 2023 18:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі оголосили черговий тендер
Будівля українського музично-драматичного театру. Фото: Одеський академічний театр
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі планують реставрувати український музично-драматичний театр імені В. Василька. На ремонт будівлі обласна рада виділила майже 8 мільйонів гривень. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

Читайте також:
Оголошення про аукціон. Фото: скриншот

За даними порталу, закупівлю проводили без використання електронної системи й конкурентів в товариства не було. 

Хто став виконувачем робіт 

Одеська ОВА виділила  7 мільйонів 716,1 тисячі гривень на реставрацію приміщень Одеського академічного українського музично-драматичного театру імені В. Василька.

Департамент капітального будівництва без конкурсу уклав відповідний договір із компанією "Буд-Еліт", яка проводила роботи пам'ятки архітектури до 2022 року. Попередній контракт із фірмою на 17 млн грн також продовжили вчора до 31 грудня 2023 року або до повного виконання зобов'язань. Таким чином, компанія робить реставрацію досі.

Зазначимо, що у серпні 2021 року оновлений Одеський академічний український музично-драматичний театр імені В. Василька відкрився після реставрації. 

Нагадаємо, в Одеській обласній лікарні планують реконструювати вуличне освітлення. Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської облдержадміністрації оголосив відповідний тендер.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

None

Менше, ніж обвалений міст у Києві: скільки Одеса витратила на ЗСУ у 2023

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз