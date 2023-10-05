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На ремонт театра будет выделено 8 миллионов: в Одессе объявили очередной тендер

5 октября 2023 18:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе объявили очередной тендер
Здание украинского музыкально-драматического театра. Фото: Одесский академический театр
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе планируют реставрировать украинский музыкально драматический театр имени В. Василько. На ремонт здания областной совет выделил около 8 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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По данным портала, закупку проводили без использования электронной системы и конкурентов у компании не было.

Кто стал исполнителем работ

Одесская ОВА выделила 7 миллионов 716,1 тыс. гривен на реставрацию помещений Одесского академического украинского музыкально-драматического театра имени В. Василько.

Департамент капитального строительства без конкурса заключил соответствующий договор с компанией "Буд-Элит", которая проводила работы памятки архитектуры до 2022 года. Предыдущий контракт с фирмой на 17 млн гривен также продлили вчера до 31 декабря 2023 года или до полного выполнения обязательств. Таким образом, компания проводит реставрацию до сих пор.

Отметим, что в августе 2021 года обновленный Одесский академический украинский музыкально-драматический театр имени В. Василько открылся после реставрации.

Напомним, в Одесской областной больнице планируют реконструировать уличное освещение. Департамент капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской облгосадминистрации объявил соответствующий тендер.

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