Одеська ОВА оголосила черговий тендер

Ліхтарі вуличного освітлення. Фото ілюстративне: pixabay

В Одеській обласні лікарні планують реконструювати вуличне освітлення. Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської облдержадміністрації оголосив відповідний тендер.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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У документі зазначається, що департамент капбудівництва планує витратити на вуличне освітлення 11 млн 858 тис. 167 грн бюджетних коштів.

Оголошення про аукціон. Фото: скриншот

Що планують зробити

Майже за 12 мільйонів в ОВА планують:

прокласти новий підземний кабель,

замінити стовпчики.

Окремо в запитаннях до тендеру потенційні виконавці просять вказати специфіку матеріалів, чого замовник не вказав.

Незаконні вимоги

Також один з учасників тендеру вказав у коментарі, щоб замовник видалив з аукціону незаконні вимоги, а саме: про відвідання учасником об'єкта та скласти акт обстеження об'єкт

"Вимога про надання акту обстеження з обов’язковим виїздом Учасника в період уточнень є дискримінаційною та суперечить вимогам ЗУ "Про публічні закупівлі", оскільки потенційні Учасники знаходяться в різних частинах України і Ви таким чином ставите їх в нерівні умови в частині відвідування об'єкта до моменту подання пропозицій", — йдеться в повідомленні.

Коментар учасника аукціону. Фото: скриншот

Нагадаємо, департамент стратегічних розслідувань Головного управління нацполіції в Одеській області скасував скандальний тендер КП "Міськзелентрест". Комунальники планували закупити дерева для озеленення міста на 6 мільйонів гривень.