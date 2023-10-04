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12 мільйонів на ліхтарі: одеська ОВА оголосила черговий тендер

4 жовтня 2023 13:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеська ОВА оголосила черговий тендер
Ліхтарі вуличного освітлення. Фото ілюстративне: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській обласні лікарні планують реконструювати вуличне освітлення. Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської облдержадміністрації оголосив відповідний тендер.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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У документі зазначається, що департамент капбудівництва планує витратити на вуличне освітлення 11 млн 858 тис. 167 грн бюджетних коштів. 

Оголошення про аукціон. Фото: скриншот

Що планують зробити

Майже за 12 мільйонів в ОВА планують:

  • прокласти новий підземний кабель,
  • замінити стовпчики.

Окремо в запитаннях до тендеру потенційні виконавці просять вказати специфіку матеріалів, чого замовник не вказав.  

Незаконні вимоги

Також один з учасників тендеру вказав у коментарі, щоб замовник видалив з аукціону незаконні вимоги, а саме: про відвідання учасником об'єкта та скласти акт обстеження об'єкт

"Вимога про надання акту обстеження з обов’язковим виїздом Учасника в період уточнень є дискримінаційною та суперечить вимогам ЗУ "Про публічні закупівлі", оскільки потенційні Учасники знаходяться в різних частинах України і Ви таким чином ставите їх в нерівні умови в частині відвідування об'єкта до моменту подання пропозицій", — йдеться в повідомленні.

Коментар учасника аукціону. Фото: скриншот

Нагадаємо, департамент стратегічних розслідувань Головного управління нацполіції в Одеській області скасував скандальний тендер КП "Міськзелентрест". Комунальники планували закупити дерева для озеленення міста на 6 мільйонів гривень.

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