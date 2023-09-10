В Одесі поліція скасувала безглуздий тендер

Кедр Атласький. Фото ілюстративне: google.com

Департамент стратегічних розслідувань Головного управління нацполіції в Одеській області скасував скандальний тендер КП "Міськзелентрест". Комунальники планували закупити дерева для озеленення міста на 6 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з протоколу рішення Департаменту стратегічних розслідувань ГУНП в Одеській області.

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У рішенні йдеться, що у документах переможця тендеру виявили порушення, які в одеській міській раді "не помітили".

Дерева за 6 мільйонів

Замовником стало Комунальне підприємство "Міськзелентрест". Загалом за 6 мільйонів планують закупити понад 200 дерев. Серед них:

Граб колоновидний "Лукас" (Carpinus betulus "Lukas") — 10 шт.;

Тис ягідний – форма "куля" (Taxus baccata "Ball") — 60 шт.;

Тис ягідний – форма "спіраль" (Taxus baccata "Spiral") — 29 шт.;

Тис ягідний – форма "конус" (Taxus baccata "Cone G") — 35 шт.;

Кедр Гімалайський "Філин Блу" (Cedrus deodora "Feeling Blue") — 4 шт.;

Вишня дрібнопильчаста Канзан (Prunus ser. Kanzan) — 20 шт.;

Граб звичайний "Блок" (Carpinus betulus) — 18 шт.;

Тис середній Хіллі (Táxus media "Hilli") — 40 шт.

Кедр Атласький (Cedrus Atlantica) — 10 шт.

Нагадаємо, вже третій тиждень під стінами Одеської міської ради проходить мітинг на підтримку ЗСУ. Волонтерів та небайдужих містян стає дедалі більше, проте місцева влада досі не хоче чути вимог мітингувальників.