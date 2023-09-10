В Одессе полиция отменила нелепый тендер

Кедр Атласский. Фото иллюстративный: google.com

Департамент стратегических расследований Главного управления нацполиции в Одесской области упразднил скандальный тендер КП "Горзелентрест". Коммунальщики планировали закупить деревья для озеленения города на 6 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из протокола решения Департамента стратегических расследований ГУНП в Одесской области.

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В решении говорится, что в документах победителя тендера обнаружены нарушения, которые в одесском городском совете "не заметили".

Деревья за 6 миллионов

Заказчиком стало Коммунальное предприятие "Горзелентрест". В общей сложности за 6 миллионов планируют закупить более 200 деревьев. Среди них:

Граб колоновидный "Лукас" (Carpinus betulus "Lukas") — 10 шт.;

Тис ягодный — форма "шар" (Taxus baccata "Ball") - 60 шт.;

Тис ягодный — форма "спираль" (Taxus baccata "Spiral") - 29 шт.;

Тис ягодный — форма "конус" (Taxus baccata "Cone G") - 35 шт.;

Кедр Гималайский "Филин Блу" (Cedrus deodora "Feeling Blue") — 4 шт.;

Вишня мелкопильчатая Канзан (Prunus ser. Kanzan) — 20 шт.;

Граб обычный "Блок" (Carpinus betulus) — 18 шт.;

Тис средний Хилли (Táxus media "Hilli") — 40 шт.

Кедр Атласский (Cedrus Atlantica) — 10 шт.

Напомним, уже третью неделю под стенами Одесского городского совета проходит митинг в поддержку ВСУ. Волонтеров и неравнодушных горожан становится все больше, однако местные власти до сих пор не хотят слышать требований митингующих.