Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Деревьев за 6 миллионов не будет: в Одессе полиция отменила нелепый тендер arrow

Деревьев за 6 миллионов не будет: в Одессе полиция отменила нелепый тендер

10 сентября 2023 11:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе полиция отменила нелепый тендер
Кедр Атласский. Фото иллюстративный: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Департамент стратегических расследований Главного управления нацполиции в Одесской области упразднил скандальный тендер КП "Горзелентрест". Коммунальщики планировали закупить деревья для озеленения города на 6 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из протокола решения Департамента стратегических расследований ГУНП в Одесской области.

Читайте также:

В решении говорится, что в документах победителя тендера обнаружены нарушения, которые в одесском городском совете "не заметили".

Деревья за 6 миллионов

Заказчиком стало Коммунальное предприятие "Горзелентрест". В общей сложности за 6 миллионов планируют закупить более 200 деревьев. Среди них:

  • Граб колоновидный "Лукас" (Carpinus betulus "Lukas") — 10 шт.;
  • Тис ягодный — форма "шар" (Taxus baccata "Ball") - 60 шт.;
  • Тис ягодный — форма "спираль" (Taxus baccata "Spiral") - 29 шт.;
  • Тис ягодный — форма "конус" (Taxus baccata "Cone G") - 35 шт.;
  • Кедр Гималайский "Филин Блу" (Cedrus deodora "Feeling Blue") — 4 шт.;
  • Вишня мелкопильчатая Канзан (Prunus ser. Kanzan) — 20 шт.;
  • Граб обычный "Блок" (Carpinus betulus) — 18 шт.;
  • Тис средний Хилли (Táxus media "Hilli") — 40 шт.
  • Кедр Атласский (Cedrus Atlantica) — 10 шт.

Напомним, уже третью неделю под стенами Одесского городского совета проходит митинг в поддержку ВСУ. Волонтеров и неравнодушных горожан становится все больше, однако местные власти до сих пор не хотят слышать требований митингующих.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

Значит ли военный учет женщин автоматическую мобилизацию

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз