12 миллионов на фонари: одесская ОВА объявила очередной тендер
В Одесской областной больнице планируют реконструировать уличное освещение. Департамент капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской облгосадминистрации объявил соответствующий тендер.
Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.
В документе отмечается, что департамент капстроительства планирует потратить на уличное освещение 11 млн. 858 тыс. 167 грн. бюджетных средств.
Что планируют сделать
Почти 12 миллионов в ОВА планируют:
- проложить новый подземный кабель,
- заменить столбики.
Отдельно в вопросах тендера потенциальные исполнители просят указать специфику материалов, чего заказчик не указал.
Незаконные требования
Также один из участников тендера указал в комментарии, чтобы заказчик удалил с аукциона незаконные требования, а именно: посещение участником объекта и составить акт обследования объект
"Требование о предоставлении акта обследования с обязательным выездом Участника в период уточнений дискриминационное и противоречит требованиям ЗУ "О публичных закупках", поскольку потенциальные Участники находятся в разных частях Украины и Вы таким образом ставите их в неравные условия в части посещения объекта до момента представления предложений", — говорится в сообщении.
Напомним, департамент стратегических расследований Главного управления нацполиции в Одесской области упразднил скандальный тендер КП "Горзелентрест". Коммунальщики планировали закупить деревья для озеленения города на 6 миллионов гривен.