Одесская ОВА объявила очередной тендер

Фонари уличного освещения. Фото иллюстративное: pixabay

В Одесской областной больнице планируют реконструировать уличное освещение. Департамент капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской облгосадминистрации объявил соответствующий тендер.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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В документе отмечается, что департамент капстроительства планирует потратить на уличное освещение 11 млн. 858 тыс. 167 грн. бюджетных средств.

Объявление об аукционе. Фото: скриншот

Что планируют сделать

Почти 12 миллионов в ОВА планируют:

проложить новый подземный кабель,

заменить столбики.

Отдельно в вопросах тендера потенциальные исполнители просят указать специфику материалов, чего заказчик не указал.

Незаконные требования

Также один из участников тендера указал в комментарии, чтобы заказчик удалил с аукциона незаконные требования, а именно: посещение участником объекта и составить акт обследования объект

"Требование о предоставлении акта обследования с обязательным выездом Участника в период уточнений дискриминационное и противоречит требованиям ЗУ "О публичных закупках", поскольку потенциальные Участники находятся в разных частях Украины и Вы таким образом ставите их в неравные условия в части посещения объекта до момента представления предложений", — говорится в сообщении.

Комментарий участника аукциона. Фото: скриншот

Напомним, департамент стратегических расследований Главного управления нацполиции в Одесской области упразднил скандальный тендер КП "Горзелентрест". Коммунальщики планировали закупить деревья для озеленения города на 6 миллионов гривен.