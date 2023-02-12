З 13 лютого в Одесі знову запрацює електротранспорт.

Кількість транспорту на маршрутах поки невідома

13 лютого одесити зможуть скористатися електротранспортом. З перервою у тиждень на маршрути повертаються одеські трамваї та тролейбуси.

Про це повідомляє комунальне підприємство "Одесаміськелектротранс".

"Шановні пасажири! Маємо добру звістку: завтра виходимо на маршрути та чекаємо на зустріч з вами", — з радістю повідомляють у підприємстві.

У зв'язку з відсутністю світла й, відповідно, неможливості виходу з депо транспорту "Одесамісьелектротранс" готувався до виходу на роботу. КП звітують про ремонтні роботи на лініях маршрутів, зокрема в районі Лузанівки.

"Заміна кронштейнів на 27 трамвайному маршруті(кронштейн опори контактної мережі служить для закріплення проводів, що не входять в контактну підвіску, як правило, з польового боку опори) та заміна підвісу з ізолятором", — зазначають у пресслужбі підприємства.

За додатковою інформацією можна звернутися інформаційного центру. Його контакти:

717-54-54,

7-886-886,

717-54-77

Тут ви можете дізнатися :

офіційну інформацію щодо роботи транспорту

розклад транспорту

де знаходиться той чи інший вагон/машина

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Нагадаємо, що транспорт зупинився після аварії на енергооб'єкті на Одещині. В Одесі вдруге за добу сталася масштабна аварія на підстанції НЕК "Укренерго". Відтак, електроенергія з’явиться після повного відновлення мереж.