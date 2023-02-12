З 13 лютого в Одесі знову запрацює електротранспорт.

На роботу буде доїхати простіше: з понеділка в Одесі працюватиме електротранспорт
13 лютого одесити зможуть скористатися електротранспортом. З перервою у тиждень на маршрути повертаються одеські трамваї та тролейбуси.
Про це повідомляє комунальне підприємство "Одесаміськелектротранс".
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"Шановні пасажири! Маємо добру звістку: завтра виходимо на маршрути та чекаємо на зустріч з вами", — з радістю повідомляють у підприємстві.
У зв'язку з відсутністю світла й, відповідно, неможливості виходу з депо транспорту "Одесамісьелектротранс" готувався до виходу на роботу. КП звітують про ремонтні роботи на лініях маршрутів, зокрема в районі Лузанівки.
"Заміна кронштейнів на 27 трамвайному маршруті(кронштейн опори контактної мережі служить для закріплення проводів, що не входять в контактну підвіску, як правило, з польового боку опори) та заміна підвісу з ізолятором", — зазначають у пресслужбі підприємства.
За додатковою інформацією можна звернутися інформаційного центру. Його контакти:
717-54-54,
7-886-886,
717-54-77
Тут ви можете дізнатися :
- офіційну інформацію щодо роботи транспорту
- розклад транспорту
- де знаходиться той чи інший вагон/машина
- залишити скаргу чи побажання
Нагадаємо, що транспорт зупинився після аварії на енергооб'єкті на Одещині. В Одесі вдруге за добу сталася масштабна аварія на підстанції НЕК "Укренерго". Відтак, електроенергія з’явиться після повного відновлення мереж.