С 13 февраля в Одессе снова заработает электротранспорт.

На работу будет доехать проще: с понедельника в Одессе будет работать электротранспорт
13 февраля одесситы смогут воспользоваться электротранспортом. С перерывом в неделю на маршруты возвращаются одесские трамваи и троллейбусы.
Об этом сообщает коммунальное предприятие "Одессагорэлектротранс".
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"Уважаемые пассажиры! Есть хорошее известие: завтра выходим на маршруты и ждем встречи с вами", — с радостью сообщают в предприятии.
В связи с отсутствием света и, соответственно, невозможности выхода из депо транспорта "Одессагорэлектротранс" готовился к выходу на работу. КП отчитывается о ремонтных работах на линиях маршрутов, в частности в районе Лузановки.
"Замена кронштейнов на 27-м трамвайном маршруте (кронштейн опоры контактной сети служит для закрепления проводов, не входящих в контактную подвеску, как правило, с полевой стороны опоры) и замена подвеса с изолятором", — отмечают в пресс-службе предприятия.
За дополнительной информацией можно обратиться в информационный центр. Его контакты:
717-54-54,
7-886-886,
717-54-77
Здесь вы можете узнать:
- официальную информацию о работе транспорта
- расписание транспорта
- где находится тот или иной вагон/машина
- оставить жалобу или пожелание
Напомним, что транспорт остановился после аварии на энергообъекте в Одесской области. В Одессе второй раз за сутки произошла масштабная авария на подстанции НЭК "Укрэнерго". Следовательно, электроэнергия появится после полного восстановления сетей.