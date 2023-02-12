С 13 февраля в Одессе снова заработает электротранспорт.

Количество транспорта на маршрутах пока неизвестно

13 февраля одесситы смогут воспользоваться электротранспортом. С перерывом в неделю на маршруты возвращаются одесские трамваи и троллейбусы.

Об этом сообщает коммунальное предприятие "Одессагорэлектротранс".

"Уважаемые пассажиры! Есть хорошее известие: завтра выходим на маршруты и ждем встречи с вами", — с радостью сообщают в предприятии.

В связи с отсутствием света и, соответственно, невозможности выхода из депо транспорта "Одессагорэлектротранс" готовился к выходу на работу. КП отчитывается о ремонтных работах на линиях маршрутов, в частности в районе Лузановки.

"Замена кронштейнов на 27-м трамвайном маршруте (кронштейн опоры контактной сети служит для закрепления проводов, не входящих в контактную подвеску, как правило, с полевой стороны опоры) и замена подвеса с изолятором", — отмечают в пресс-службе предприятия.

За дополнительной информацией можно обратиться в информационный центр. Его контакты:

717-54-54,

7-886-886,

717-54-77

Здесь вы можете узнать:

официальную информацию о работе транспорта

расписание транспорта

где находится тот или иной вагон/машина

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Напомним, что транспорт остановился после аварии на энергообъекте в Одесской области. В Одессе второй раз за сутки произошла масштабная авария на подстанции НЭК "Укрэнерго". Следовательно, электроэнергия появится после полного восстановления сетей.