На що та як планують витратити бюджет Одеси наступного року

Одеська міська рада. Фото: ОМР

Одеса отримала бюджет на 2024 рік. Загальний дохід наступного року становитиме 12,597 млрд гривень. Ця цифра виявилася на два мільярди вищою, ніж передбачалося у попередньому проєкті, який отримав затвердження в жовтні виконавчим комітетом.

Про це Новини.LIVE дізналися з проєкту рішення міськради.

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Деталі бюджету-2024

Доходи бюджету Одеси на 2024 рік становитимуть 12 597 713 813 гривень. З них доходи загального фонду — 12 299 343 900 гривень, а спеціального фонду — 298 369 913 гривень. Затверджені видатки міста у 2024 році становлять 12 477 513 813 гривень, у тому числі 11 523 893 900 гривень для загального фонду, 953 619 913 гривень для спеціального фонду та 120 200 000 гривень на кредит.

Пріоритетні напрями

У резервному фонді бюджету визначено 1 645 397 900 гривень, що становить 14,3% від видатків загального фонду. Зазначено, що порівняно з попереднім проєктом, дохідна частина бюджету зросла на 2,2 мільярда гривень, зокрема завдяки освітній субвенції та додатковим відрахуванням податку на доходи фізичних осіб.

Програми та департаменти

Бюджет міста Одеси на 2024 рік передбачає значні видатки на розвиток різних сфер. Зокрема, 553 300 000 гривень призначено на міську програму підтримки територіальної оборони, а 137 300 000 гривень — на програму "Ветеран Одеси".

Нагадаємо, Одеська міська рада достроково виплатила борг територіальній громаді, який становив майже мільярд гривень. Це стало можливим завдяки економії бюджету протягом 2023 року.