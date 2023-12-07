Одеса продовжує розраховуватись достроково з кредитами
Одеська міська рада достроково виплатила борг територіальної громади, який становив майже мільярд гривень. Це стало можливим завдяки економії бюджету протягом 2023 року.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
Які борги закрила міська рада
- 296,3 мільйона гривень — рішення Одеської міської ради від 8 лютого 2023 року;
- 270 мільйонів гривень — рішення Одеської міської ради від 03 травня 2023 року;
- 132,8 мільйона гривень — рішення Одеської міської ради від 19 липня 2023 року;
- 293,6 мільйона гривень — рішення Одеської міської ради від 15 листопада 2023 року.
Зазначимо, що розрахункова сума економії бюджетних коштів на обслуговування місцевого боргу (за трьома кредитними договорами) у 2023 році становитиме більш ніж 100 млн грн.
Таким чином, місцевий борг бюджету Одеської міської територіальної громади станом на 23 листопада 2023 року відсутній.
Нагадаємо, В Одеській області анулювали десятки недоречних під час війни тендерів. Таке рішення ухвалили під час засідання робочої групи "Прозорість та підзвітність" разом із представниками органів місцевого самоврядування, силовим блоком та громадськістю.
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