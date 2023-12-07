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Одеса продовжує розраховуватись достроково з кредитами

7 грудня 2023 17:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеса продовжує розраховуватись достроково з кредитами
Гроші для виплати боргу. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Одеська міська рада достроково виплатила борг територіальної громади, який становив майже мільярд гривень. Це стало можливим завдяки економії бюджету протягом 2023 року. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради. 

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  • 296,3 мільйона гривень — рішення Одеської міської ради від 8 лютого 2023 року;
  • 270 мільйонів гривень — рішення Одеської міської ради від 03 травня 2023 року; 
  • 132,8 мільйона гривень — рішення Одеської міської ради від 19 липня 2023 року;
  • 293,6 мільйона гривень — рішення Одеської міської ради від 15 листопада 2023 року.

Зазначимо, що розрахункова сума економії бюджетних коштів на обслуговування місцевого боргу (за трьома кредитними договорами) у 2023 році становитиме більш ніж 100 млн грн.

Таким чином, місцевий борг бюджету Одеської міської територіальної громади станом на 23 листопада 2023 року відсутній. 

Нагадаємо, В Одеській області анулювали десятки недоречних під час війни тендерів. Таке рішення ухвалили під час засідання робочої групи "Прозорість та підзвітність" разом із представниками органів місцевого самоврядування, силовим блоком та громадськістю.

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