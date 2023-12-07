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Одесса продолжает рассчитываться досрочно с кредитами

7 декабря 2023 17:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесса продолжает рассчитываться досрочно с кредитами
Деньги для выплаты долга. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Одесский городской совет досрочно выплатил долг территориального общества, который составлял почти миллиард гривен. Это стало возможным благодаря экономии бюджета в течение 2023 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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  • 296,3 миллиона гривен — решение Одесского городского совета от 8 февраля 2023 года;
  • 270 миллионов гривен — решение Одесского городского совета от 03 мая 2023 года;
  • 132,8 миллиона гривен — решение Одесского городского совета от 19 июля 2023 года;
  • 293,6 миллиона гривен — решение Одесского городского совета от 15 ноября 2023 года.

Отметим, что расчетная сумма экономии бюджетных средств на обслуживание местного долга (по трем кредитным договорам) в 2023 году будет составлять более 100 млн грн.

Таким образом, местный долг бюджета Одесского городского территориального общества по состоянию на 23 ноября 2023 года отсутствует.

Напомним, в Одесской области аннулировали десятки неуместных во время войны тендеров. Такое решение было принято во время заседания рабочей группы "Прозрачность и подотчетность" вместе с представителями органов местного самоуправления, силовым блоком и общественностью.

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