На что и как планируют потратить бюджет Одессы в следующем году

Одесский городской совет. Фото: ОМР

Одесса получила бюджет на 2024 год. Общий доход в следующем году составит 12,597 млрд гривен. Эта цифра оказалась на два миллиарда выше, чем предполагалось в предыдущем проекте, получившем утверждение в октябре исполнительным комитетом.

Об этом Новости.LIVE узнали из проекта решения горсовета.

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Детали бюджета-2024

Доходы бюджета Одессы на 2024 год составят 12 597 713 813 гривен. Из них доходы общего фонда — 12 299 343 900 гривен, а специального фонда — 298 369 913 гривен. Утвержденные расходы города в 2024 году составляют 12 477 513 813 гривен, в том числе 11 523 893 900 гривен для общего фонда, 953 619 913 гривен для специального фонда и 120 200 000 гривен на кредит.

Приоритетные направления

В резервном фонде бюджета определено 1 645 397 900 гривен, что составляет 14,3% от расходов общего фонда. Отмечено, что по сравнению с предыдущим проектом доходная часть бюджета выросла на 2,2 миллиарда гривен, в частности благодаря образовательной субвенции и дополнительным отчислениям налога на доходы физических лиц.

Программы и департаменты

Бюджет города Одессы на 2024 год предусматривает значительные расходы на развитие различных сфер. В частности, 553,3 млн гривен назначено на городскую программу поддержки территориальной обороны, а 137,3 млн гривен — на программу "Ветеран Одессы".

Напомним, Одесский городской совет досрочно выплатил долг территориальной громаде, составлявший почти миллиард гривен. Это стало возможным благодаря экономии бюджета в течение 2023 года.