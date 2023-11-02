На Одещині викрили схему втечі ухилянтів

Поліція затримала карету швидкої допомоги. Фото: Нацполіція

В Одеській області викрили чергову схему втечі чоловіків за кордон. Ухилянтів під виглядом хворих перевозили у кареті швидкої допомоги.

Про це повідомили у пресслужбі Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі схеми

Група шахраїв для "конспірації" обрали саме "швидку", щоб безперешкодно пересуватися під час комендантської години. Своїм "пацієнтам" ділки провели інструктаж, а за послуги отримали по 4,8 тисячі доларів з людини.

Правоохоронці зупинили автомобіль, коли він з увімкненими проблисковими маячками їхав трасою міжнародного значення М-15 Одеса — Рені. На місці одночасно затримали всіх учасників злочинної групи. У них вилучили гроші, мобільні телефони та інші речі, що становлять інтерес для слідства.

Вилучені гроші. Фото: Нацполіція

Документи фігурантів схеми. Фото: Нацполіція

Яке покарання загрожує

Учасникам схеми повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до дев'яти років з конфіскацією майна. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили злочинну схему, учасники якої допомагали призовникам уникнути мобілізації. Правопорушники робили ухилянтам документи про непридатність до військової служби та виключення з військового обліку.

Також ми писали, що в Одеській області Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило нову схему незаконного переправлення чоловіків через кордон. Місцевий правоохоронець допомагав ухилянтам уникнути мобілізації.