В Одесской области разоблачили схему побега ухилянцев

Полиция задержала карету скорой помощи. Фото: Нацполиция

В Одесской области разоблачили очередную схему побега мужчин за границу. Уклонистов под видом больных перевозили в карете скорой помощи.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали схемы

Группа мошенников для "конспирации" выбрали именно "скорую", чтобы беспрепятственно передвигаться во время комендантского часа. Своим "пациентам" дельцы провели инструктаж, а за услуги получили по 4,8 тысячи долларов с человека.

Правоохранители остановили автомобиль, когда он с включенными проблесковыми маячками ехал по трассе международного значения М-15 Одесса — Рени. На месте одновременно были задержаны все участники преступной группы. У них изъяли деньги, мобильные телефоны и другие вещи, представляющие интерес для следствия.

Изъятые деньги. Фото: Нацполиция

Документы фигурантов схемы. Фото: Нацполиция

Какое наказание грозит

Участникам схемы сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 9 лет с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили преступную схему, участники которой помогали призывникам избежать мобилизации. Правонарушители делали уклонистам документы о непригодности к военной службе и снятием с военного учета.

Также мы писали, что в Одесской области Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило новую схему незаконной переправки мужчин через границу. Местный правоохранитель помогал уклонистам избежать мобилизации.