Робот служитиме ДСНС в Одеській області

Робот Magirus Wolf R1. Фото: Головне Управління ДСНС України в Одеській області

Рятувальники Одеської області отримали сучасного робота Magirus Wolf R1. Машина здатна дістатися тих осередків пожежі, куди не можуть потрапити люди.

Про це повідомляє Головне Управління ДСНС України в Одеській області.

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Робот Magirus Wolf R1

Magirus Wolf R1 — це робот тактичного реагування, який дозволяє аварійним службам залишатися за межами небезпечної зони в умовах ймовірного обвалення або сильного нагріву. Крім того, він допоможе рятувальникам дистанційно виявляти осередки полум'я у задимлених місцях.

"Майбутнє настало — роботи серед нас. І ми цьому раді, оскільки цей сучасний робот може стати цінним помічником на місцях ліквідації небезпечних подій, саме там, де вогнеборці не можуть наблизитись до осередку пожеж", — йдеться у повідомленні ГУ ДСНС України в Одеській області.

Робот Magirus Wolf R1. Фото: Головне Управління ДСНС України в Одеській області

Робот Magirus Wolf R1. Фото: Головне Управління ДСНС України в Одеській області

Нагадаємо, нещодавно ми писали про паркування, яке заважає рятувати людей. А також про попередження ДСНС щодо пилової бурі в цьому світі.