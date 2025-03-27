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На службу до одеських рятувальників заступив унікальний робот

27 березня 2025 12:15
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Робот служитиме ДСНС в Одеській області
Робот Magirus Wolf R1. Фото: Головне Управління ДСНС України в Одеській області
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Рятувальники Одеської області отримали сучасного робота Magirus Wolf R1. Машина здатна дістатися тих осередків пожежі, куди не можуть потрапити люди.

Про це повідомляє Головне Управління ДСНС України в Одеській області.

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Робот Magirus Wolf R1

Magirus Wolf R1 — це робот тактичного реагування, який дозволяє аварійним службам залишатися за межами небезпечної зони в умовах ймовірного обвалення або сильного нагріву. Крім того, він допоможе рятувальникам дистанційно виявляти осередки полум'я у задимлених місцях.

"Майбутнє настало — роботи серед нас. І ми цьому раді, оскільки цей сучасний робот може стати цінним помічником на місцях ліквідації небезпечних подій, саме там, де вогнеборці не можуть наблизитись до осередку пожеж", — йдеться у повідомленні ГУ ДСНС України в Одеській області.

На зображенні може бути: 1 особа, снігоочисник та текст
Робот Magirus Wolf R1. Фото: Головне Управління ДСНС України в Одеській області
На зображенні може бути: текст
Робот Magirus Wolf R1. Фото: Головне Управління ДСНС України в Одеській області

Нагадаємо, нещодавно ми писали про паркування, яке заважає рятувати людей. А також про попередження ДСНС щодо пилової бурі в цьому світі.

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