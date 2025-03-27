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На службу к одесским спасателям поступил уникальный робот

27 марта 2025 12:15
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Робот будет служить ГСЧС в Одесской области
Робот Magirus Wolf R1. Фото: Главное Управление ГСЧС Украины в Одесской области
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Спасатели Одесской области получили современного робота Magirus Wolf R1. Машина способна добраться до тех очагов пожара, куда не могут попасть люди.

Об этом сообщает Главное Управление ГСЧС Украины в Одесской области.

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Робот Magirus Wolf R1

Magirus Wolf R1 — это робот тактического реагирования, который позволяет аварийным службам оставаться за пределами опасной зоны в условиях возможного обрушения или сильного нагрева. Кроме того, он поможет спасателям дистанционно обнаруживать очаги пламени в задымленных местах.

"Будущее наступило — роботы среди нас. И мы этому рады, так как этот современный робот может стать ценным помощником на местах ликвидации опасных событий, именно там, где пожарные не могут приблизиться к очагу пожаров", — говорится в сообщении ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

На зображенні може бути: 1 особа, снігоочисник та текст
Робот Magirus Wolf R1 Magirus Wolf. Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области
На зображенні може бути: текст
Робот Magirus Wolf R1. Фото: Главное Управление ГСЧС Украины в Одесской области

Напомним, недавно мы писали о парковке, которая мешает спасать людей. А также о предупреждении ГСЧС относительно пылевой бури в этом мире.

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