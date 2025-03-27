Робот будет служить ГСЧС в Одесской области

Робот Magirus Wolf R1. Фото: Главное Управление ГСЧС Украины в Одесской области

Спасатели Одесской области получили современного робота Magirus Wolf R1. Машина способна добраться до тех очагов пожара, куда не могут попасть люди.

Об этом сообщает Главное Управление ГСЧС Украины в Одесской области.

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Робот Magirus Wolf R1

Magirus Wolf R1 — это робот тактического реагирования, который позволяет аварийным службам оставаться за пределами опасной зоны в условиях возможного обрушения или сильного нагрева. Кроме того, он поможет спасателям дистанционно обнаруживать очаги пламени в задымленных местах.

"Будущее наступило — роботы среди нас. И мы этому рады, так как этот современный робот может стать ценным помощником на местах ликвидации опасных событий, именно там, где пожарные не могут приблизиться к очагу пожаров", — говорится в сообщении ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

Робот Magirus Wolf R1 Magirus Wolf. Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области

Робот Magirus Wolf R1. Фото: Главное Управление ГСЧС Украины в Одесской области

Напомним, недавно мы писали о парковке, которая мешает спасать людей. А также о предупреждении ГСЧС относительно пылевой бури в этом мире.