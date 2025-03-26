У начальника міграційної служби Одещини конфіскували авто

Mercedes-Benz G400d. Фото ілюстративне: carmag

Вищий антикорупційний суд конфіскував Mercedes-Benz G400d у начальника Управління міграційного контролю на Одещині Андрія Морару. Автомобіль було оформлено на його матір.

Про це повідомляє Спеціальна антикорупційна прокуратура.

Читайте також:

Конфіскований автомобіль

Mercedes-Benz G400 D Андрій Морару придбав та оформив на свою матір Наталію у 2023 році. При цьому її доходи не відповідали вартості автомобіля. 11 грудня 2024 року колегія суддів ВАКС задовольнила позов Спеціальної антикорупційної прокуратури про визнання необґрунтованим володіння транспортним засобом вартістю 5,6 млн грн. Крім того, суд ухвалив стягнення машини у дохід держави. Це рішення адвокати посадовця спробували оскаржити, але безрезультатно. Додамо, влітку 2024-го чиновника спіймали під час отримання хабаря розміром 20 тис. доларів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про минулі рішення за справою Андрія Морару. А також про те, як чиновник приховав 83 мільйони гривень.