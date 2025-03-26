У начальника миграционной службы Одесской области конфисковали авто

Mercedes-Benz G400d. Фото иллюстративное: carmag

Высший антикоррупционный суд конфисковал Mercedes-Benz G400d у начальника Управления миграционного контроля в Одесской области Андрея Морару. Автомобиль был оформлен на его мать.

Об этом сообщает Специальная антикоррупционная прокуратура.

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Mercedes-Benz G400 D Андрей Морару приобрел и оформил на свою мать Наталью в 2023 году. При этом их доходы не соответствовали стоимости автомобиля. 11 декабря 2024 года коллегия судей ВАКС удовлетворила иск Специальной антикоррупционной прокуратуры о признании необоснованным владение транспортным средством стоимостью 5,6 млн. грн. Кроме того, суд постановил взыскание машины в доход государства. Это решение адвокаты чиновника попытались обжаловать, но безрезультатно. Добавим, летом 2024-го чиновника поймали во время получения взятки в размере 20 тыс. долларов.

Напомним, недавно мы писали о прошлых решениях по делу Андрея Морару. А также о том, как чиновник скрыл 83 миллиона гривен.