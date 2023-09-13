На території Румунії виявили уламки дронів, якими атакували Одещину

Уламки дрона. Фото ілюстративне: google

В ніч проти 13 вересня окупанти атакували Одеську область, втім повітряна тривога була оголошена й на території сусідньої Румунії, як виявилося недарма. Екіпаж військового гелікоптера помітив уламки, схожі на частини безпілотників.

Про це повідомили в Міноборони Румунії.

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"Екіпаж гелікоптера IAR 330 Puma ВПС Румунії з авіабази Михайло Когелнічяну ідентифікував у середу, 13 вересня, близько 11:30 ранку в районі міст Нуферул і Вікторія в окрузі Тулча, фрагменти, які можуть бути дроном. Уламки розлетілися на площі в кілька десятків метрів", — йдеться в повідомленні.

В Міноборони Румунії додали, що ще один гелікоптер ВПС був направлений в район зі спеціалізованою групою на борту, щоб провести попередні дослідження на місці та зібрати зразки, які пройдуть технічну експертизу. Згодом обіцяють надати додаткові подробиці на основі даних, отриманих з місця.

Допис Міністерства оборони Румунії. Фото: скриншот

Нагадаємо, через війну в Україні, Румунія почала будувати укриття. Зокрема, роботи вже тривають в селі Плауру, яке розташоване навпроти міста Ізмаїл в Одеській області. Місце обрали невипадково. Все через падіння російського безпілотника в країні.

Зазначимо, під час постійних обстрілів півдня Одеської області неодноразово повідомлялось про падіння уламків дронів у сусідній країні. Міноборони Румунії сьогодні з 00:45 до 05:00 в конкретних районах в округах Тулча та Галац оголосили повітряну тривогу.