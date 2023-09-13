Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На території Румунії виявили уламки дронів, якими атакували Одещину arrow

На території Румунії виявили уламки дронів, якими атакували Одещину

13 вересня 2023 16:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На території Румунії виявили уламки дронів, якими атакували Одещину
Уламки дрона. Фото ілюстративне: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В ніч проти 13 вересня окупанти атакували Одеську область, втім повітряна тривога була оголошена й на території сусідньої Румунії, як виявилося недарма. Екіпаж військового гелікоптера помітив уламки, схожі на частини безпілотників.

Про це повідомили в Міноборони Румунії.

Читайте також:

В Румунії виявили уламки дронів

"Екіпаж гелікоптера IAR 330 Puma ВПС Румунії з авіабази Михайло Когелнічяну ідентифікував у середу, 13 вересня, близько 11:30 ранку в районі міст Нуферул і Вікторія в окрузі Тулча, фрагменти, які можуть бути дроном. Уламки розлетілися на площі в кілька десятків метрів", — йдеться в повідомленні. 

В Міноборони Румунії додали, що ще один гелікоптер ВПС був направлений в район зі спеціалізованою групою на борту, щоб провести попередні дослідження на місці та зібрати зразки, які пройдуть технічну експертизу. Згодом обіцяють надати додаткові подробиці на основі даних, отриманих з місця.

Допис Міністерства оборони Румунії. Фото: скриншот
Допис Міністерства оборони Румунії. Фото: скриншот

Нагадаємо, через війну в Україні, Румунія почала будувати укриття. Зокрема, роботи вже тривають в селі Плауру, яке розташоване навпроти міста Ізмаїл в Одеській області. Місце обрали невипадково. Все через падіння російського безпілотника в країні.

Зазначимо, під час постійних обстрілів півдня Одеської області неодноразово повідомлялось про падіння уламків дронів у сусідній країні. Міноборони Румунії сьогодні з 00:45 до 05:00 в конкретних районах в округах Тулча та Галац оголосили повітряну тривогу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

"Україна поставить Росію на місце", — Яременко

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

08:47 Українця зобов'язали повернути пенсію до бюджету: що стало причиною

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз