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На территории Румынии обнаружили обломки дронов, которыми атаковали Одесчину

13 сентября 2023 16:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На территории Румынии обнаружили обломки дронов, которыми атаковали Одесчину
Обломки дрона. Фото: иллюстративное / google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В ночь на 13 сентября оккупанты атаковали Одесскую область, впрочем, воздушная тревога была объявлена и на территории соседней Румынии, как оказалось не зря. Экипаж военного вертолета заметил обломки, похожие на части беспилотников.

Об этом сообщили в минобороны Румынии.

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"Экипаж вертолета IAR 330 Puma ВВС Румынии с авиабазы Михаил Когелничяну идентифицировал в среду, 13 сентября, около 11:30 утра в районе городов Нуферул и Виктория в округе Тулча, фрагменты, которые могут быть дроном. Обломки разлетелись на площади в несколько дротов", – говорится в сообщении.

В Минобороны Румынии добавили, что еще один вертолет ВВС был направлен в район со специализированной группой на борту, чтобы провести предварительные исследования на месте и собрать образцы, которые пройдут техническую экспертизу. Впоследствии обещают предоставить дополнительные подробности на основе данных, полученных с места.

Сообщение Министерства обороны Румынии. Фото: скриншот
Сообщение Министерства обороны Румынии. Фото: скриншот

Напомним, из-за войны в Украине Румыния начала строить укрытие. В частности, работы уже продолжаются в селе Плауру, расположенном напротив города Измаил в Одесской области. Место выбрали не случайно. Все из-за падения российского беспилотника в стране.

Отметим, во время постоянных обстрелов юга Одесской области неоднократно сообщалось о падении обломков дронов в соседней стране. Минобороны Румынии сегодня с 00:45 до 05:00 в конкретных районах по округам Тулча и Галац объявили воздушную тревогу.

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