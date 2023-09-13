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В Румунії під час обстрілу Одеської області оголосили повітряну тривогу

13 вересня 2023 13:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Румунії під час обстрілу Одеської області оголосили повітряну тривогу
Дронова атака. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Під час постійних обстрілів півдня Одеської області неодноразово повідомлялось про падіння уламків дронів у сусідній країні. Міноборони Румунії сьогодні з 00:45 до 05:00 в конкретних районах в округах Тулча та Галац оголосили повітряну тривогу. 

Про це повідомили в міноборони Румунії.

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"Міноборони в режимі реального часу відстежувало повітряну обстановку в районах відповідальності. Внаслідок виявлення груп безпілотників, які прямували до українських портів, MApN сповістила Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій, починаючи з 00:45, щодо конкретних районів у округах Тулча та Галац, розташованих неподалік, які потенційно можуть бути ризики, пов’язані з цією ситуацією. Стан повітряної попередньої тривоги в цих районах закінчився о 05.00", — йдеться в повідомленні. 

Крім того, у відомстві додали, були телефонні повідомлення через службу 112 про можливі випадки падіння безпілотників у секторі між населеними пунктами Нуферу, Малкоці та Валя Нукарілор, округ Тулча. Наразі ця інформація перевіряється силами оборони сусідньої країни.

Бомбосховище в Румунії 

Міністерство оборони Румунії розпочало роботи зі створення зони захисту населення в селі Плауру, розташованому неподалік від українського міста Ізмаїл.

Роботи здійснює загін, складений з близько 50 військовослужбовців. Вони встановлюють два укриття, виготовлені зі збірних бетонних елементів, та проводять роботи з благоустрою. За планами, укриття матиме розміри 9,6 м завдовжки, 2 м завширшки (всередині) та 1,5 м заввишки (всередині).

Нагадаємо, що міністр оборони Румунії Анджел Тілвар прокоментував інформацію про знайдені на румунській території уламки дрона після повідомлень про атаку РФ на південну частину України. При цьому Тілвар уточнив, що поки не зрозуміло, чи стосуються знайдені в районі села Плауру деталі зазначеного інциденту.

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