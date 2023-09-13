В Румынии при обстреле Одесской области объявили воздушную тревогу

Дроновая атака. Фото: google

Во время постоянных обстрелов юга Одесской области неоднократно сообщалось о падении обломков дронов в соседней стране. Минобороны Румынии сегодня с 00:45 до 05:00 в конкретных районах по округам Тулча и Галац объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщили в минобороны Румынии.

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Воздушная тревога в Румынии

"Минобороны в режиме реального времени отслеживало воздушную обстановку в районах ответственности. В результате обнаружения групп беспилотников, направлявшихся в украинские порты, MApN известила Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям, начиная с 00:45, относительно конкретных районов в округах Тулча и Галац, расположенных неподалеку, которые могут быть риски, связанные с этой ситуацией. Состояние воздушной предварительной тревоги в этих районах закончилось в 05.00", — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве добавили, были телефонные сообщения через службу 112 о возможных случаях падения беспилотников в секторе между населенными пунктами Нуфера, Малкоци и Валя Нукарилор, округ Тулча. В настоящее время эта информация проверяется силами обороны соседней страны.

Бомбоубежище в Румынии

Министерство обороны Румынии приступило к созданию зоны защиты населения в селе Плауру, расположенном недалеко от украинского города Измаил.

Работы совершает отряд, составленный из около 50 военнослужащих. Они устанавливают два укрытия, изготовленные из сборных бетонных элементов, и производят работы по благоустройству. По планам, укрытие будет иметь размеры 9,6 м в длину, 2 м в ширину (внутри) и 1,5 м в высоту (внутри).

Напомним, что министр обороны Румынии Анджел Тилвар прокомментировал информацию о найденных на румынской территории обломках дрона после сообщений об атаке РФ на южную часть Украины. При этом Тилвар уточнил, что пока неясно, касаются ли найденные в районе села Плауру детали указанного инцидента.