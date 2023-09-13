Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Румынии при обстреле Одесской области объявили воздушную тревогу arrow

В Румынии при обстреле Одесской области объявили воздушную тревогу

13 сентября 2023 13:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Румынии при обстреле Одесской области объявили воздушную тревогу
Дроновая атака. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Во время постоянных обстрелов юга Одесской области неоднократно сообщалось о падении обломков дронов в соседней стране. Минобороны Румынии сегодня с 00:45 до 05:00 в конкретных районах по округам Тулча и Галац объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщили в минобороны Румынии.

Читайте также:

Воздушная тревога в Румынии

"Минобороны в режиме реального времени отслеживало воздушную обстановку в районах ответственности. В результате обнаружения групп беспилотников, направлявшихся в украинские порты, MApN известила Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям, начиная с 00:45, относительно конкретных районов в округах Тулча и Галац, расположенных неподалеку, которые могут быть риски, связанные с этой ситуацией. Состояние воздушной предварительной тревоги в этих районах закончилось в 05.00", — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве добавили, были телефонные сообщения через службу 112 о возможных случаях падения беспилотников в секторе между населенными пунктами Нуфера, Малкоци и Валя Нукарилор, округ Тулча. В настоящее время эта информация проверяется силами обороны соседней страны.

Бомбоубежище в Румынии

Министерство обороны Румынии приступило к созданию зоны защиты населения в селе Плауру, расположенном недалеко от украинского города Измаил.

Работы совершает отряд, составленный из около 50 военнослужащих. Они устанавливают два укрытия, изготовленные из сборных бетонных элементов, и производят работы по благоустройству. По планам, укрытие будет иметь размеры 9,6 м в длину, 2 м в ширину (внутри) и 1,5 м в высоту (внутри).

Напомним, что министр обороны Румынии Анджел Тилвар прокомментировал информацию о найденных на румынской территории обломках дрона после сообщений об атаке РФ на южную часть Украины. При этом Тилвар уточнил, что пока неясно, касаются ли найденные в районе села Плауру детали указанного инцидента.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

"Украина поставит Россию на место", — Яременко

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

08:47 Украинца обязали вернуть пенсию в бюджет: что стало причиной

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз