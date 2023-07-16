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На Тилігульскі лимани на Одещині прилетіли тисячі пернатих

16 липня 2023 20:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На лимані в Одеській області оселилися птахи
Новонароджені пташки. Фото: Ігор Гержик
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Цього року в Одеську область прилетіла рекордна кількість птахів. Тисячі пернатих зупинилися на берегах Тилігульського лиману, у межах ландшафтного парку.

Про це повідомила пресслужба Регіонального ландшафтного парку "Тилігульський".

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Зоологи парку зазначають, що наразі в пониззі лиману понад 15 тисяч пар, що гніздяться колоніями.

"Цього року ми спостерігаємо велику кількість птахів, щось подібне було тільки у 80-ті роки минулого століття. Цього року майже немає приїжджих і рибалок, тому птахів, що гніздяться на островах, ніхто не турбує", — зазначив учений Ігор Гержик.

Хто саме прилетів

  • річковий крячок,
  • пестроноса крачка,
  • чайка морський голубок,
  • ходулочник і шилоклювка (ці види належать до червонокнижних)

Також крім великих колоній зустрічаються й види, які гніздяться окремо, а саме: дроздовидна очеретянка, сорокопут-жулан, біла плискавка, польовий жайворонок та інші. На додачу ландшафтний парк відвідала велика зграя рожевих пеліканів, їх близько 1150 особин.

Зоологи пов'язують таку велику кількість птахів з відсутністю пляжного сезону. Тому пернаті прилетіли туди, де немає людей.

Нагадаємо, на береги Тузлівського лиману потужний шторм виніс велику кількість мотиля хірономід, чия личинка має незвичайне червоне забарвлення. Ці комахи відомі своєю розмаїтістю та масовими зграями, відіграють важливу роль в екосистемі Тузлівських лиманів. Вони є головним джерелом їжі для багатьох видів риб та водно-болотних птахів.

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