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На Тилигульские лиманы на Одесчине прилетели тысячи пернатых

16 июля 2023 20:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
На лимане в Одесской области поселились птицы
Новорожденные птицы. Фото: Игорь Гержик
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В этом году в Одесскую область прилетело рекордное количество птиц. Тысячи пернатых остановились на берегах Тилигульского лимана в пределах ландшафтного парка.

Об этом сообщила пресс-служба Регионального ландшафтного парка "Тилигульский".

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Зоологи парка отмечают, что в настоящее время в низовьях лимана более 15 тысяч пар, гнездящихся колониями.

"В этом году мы наблюдаем большое количество птиц, что-то подобное было только в 80-е годы прошлого века. В этом году почти нет приезжих и рыбаков, поэтому гнездящихся на островах птиц никто не беспокоит", — отметил ученый Игорь Гержик.

Кто именно прилетел

  • речной крячок,
  • пестроносая крачка,
  • чайка морской голубок,
  • ходулочник и шилоклювка (эти виды относятся к краснокнижным)

Также кроме больших колоний встречаются и гнездящиеся отдельно виды, а именно: дроздовидная камышевка, сорокопут-жулан, белая молния, полевой жаворонок и другие. Вдобавок ландшафтный парк посетила большая стая розовых пеликанов, их около 1150 особей.

Зоологи связывают такое большое количество птиц с отсутствием пляжного сезона. Поэтому пернатые прилетели туда, где нет людей.

Напомним, на берега Тузловского лимана мощный шторм вынес большое количество мотыля хирономид, чья личинка имеет необычную красную окраску. Эти насекомые известны своим разнообразием и массовыми стаями, играют важную роль в экосистеме Тузловских лиманов. Они являются основным источником пищи для многих видов рыб и водно-болотных птиц.

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