На трасі Одеса — Бухарест перекриють частину дороги: схема руху
Протягом трьох днів на трасі Одеса — Рені, що веде на Бухарест, буде тривати ремонт залізничного переїзду. Водіїв попереджають, що вантажний транспорт і легкові авто будуть перенаправляти об’їзним шляхом.
Про це повідомляє Патрульна поліція Одеської області.
З 28 червня, починаючи з 09:00 години, і до 30 червня 20:00 години, планується проведення ремонтних робіт на залізничному переїзді колії № 121 станція Ізмаїл — Порт Угольний, розташованому на автомобільній дорозі М-15 Одеса — Рені на відрізку дороги, що проходить через км. 235+644 м. У зв'язку з цим, буде внесено зміни до організації дорожнього руху, які варто врахувати:
- Вантажний автотранспорт, який прямує до міста Рені (порт Рені, МАПП "Рені — Джурджулешти), МАПП "Орлівка — Ісакча" та порту "Ізмаїл", буде перенаправлено за схемою організації дорожнього руху через села Банівка, Василівка, Каракурт та місто Болград. Ця схема також буде застосовуватися для руху у зворотному напрямку.
- Вантажний транспорт, який прямує до міста Ізмаїл через вулицю Нахімова, збереже свій звичайний маршрут через вулицю Єдності, відповідно до попередньо затвердженої схеми руху.
- Рух легкових автомобілів та пасажирського транспорту, який прямує до міста Рені, МАПП "Рені-Джурджулешти", МАПП "Орлівка — Ісакча", буде проводитися через місто Ізмаїл за таким маршрутом: М-15 — проспект Незалежності — вулиця Рєпіна — вулиця Гагаріна (відома також як вулиця Європейська) — вулиця Станційне селище — вулиця Болградське шосе — М-15. Цей маршрут також буде використовуватися для руху у зворотному напрямку.
Нагадаємо, на автомобільній дорозі М-15 Одеса — Рені, неподалік села Монаші, встановлено та налаштовано сучасну систему зважування в русі (Weigh-in-Motion, WIM). Ця нова технологія моніторить транспортне навантаження на дорогу у режимі реального часу, забезпечуючи виконання вимог щодо габаритів та ваги транспортних засобів, а також надаючи необхідну інформацію для накладання штрафів за порушення габаритно-вагових обмежень.