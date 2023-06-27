На трасі Одеса — Бухарест перекриють частину дороги: схема руху

Автомобільна дорога. Фото: google

Протягом трьох днів на трасі Одеса — Рені, що веде на Бухарест, буде тривати ремонт залізничного переїзду. Водіїв попереджають, що вантажний транспорт і легкові авто будуть перенаправляти об’їзним шляхом.

Про це повідомляє Патрульна поліція Одеської області.

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З 28 червня, починаючи з 09:00 години, і до 30 червня 20:00 години, планується проведення ремонтних робіт на залізничному переїзді колії № 121 станція Ізмаїл — Порт Угольний, розташованому на автомобільній дорозі М-15 Одеса — Рені на відрізку дороги, що проходить через км. 235+644 м. У зв'язку з цим, буде внесено зміни до організації дорожнього руху, які варто врахувати:

Вантажний автотранспорт, який прямує до міста Рені (порт Рені, МАПП "Рені — Джурджулешти), МАПП "Орлівка — Ісакча" та порту "Ізмаїл", буде перенаправлено за схемою організації дорожнього руху через села Банівка, Василівка, Каракурт та місто Болград. Ця схема також буде застосовуватися для руху у зворотному напрямку.

Вантажний транспорт, який прямує до міста Ізмаїл через вулицю Нахімова, збереже свій звичайний маршрут через вулицю Єдності, відповідно до попередньо затвердженої схеми руху.

Рух легкових автомобілів та пасажирського транспорту, який прямує до міста Рені, МАПП "Рені-Джурджулешти", МАПП "Орлівка — Ісакча", буде проводитися через місто Ізмаїл за таким маршрутом: М-15 — проспект Незалежності — вулиця Рєпіна — вулиця Гагаріна (відома також як вулиця Європейська) — вулиця Станційне селище — вулиця Болградське шосе — М-15. Цей маршрут також буде використовуватися для руху у зворотному напрямку.

Схема руху на трасі Одеса — Рені. Фото: Патрульна поліція Одеської області.

Нагадаємо, на автомобільній дорозі М-15 Одеса — Рені, неподалік села Монаші, встановлено та налаштовано сучасну систему зважування в русі (Weigh-in-Motion, WIM). Ця нова технологія моніторить транспортне навантаження на дорогу у режимі реального часу, забезпечуючи виконання вимог щодо габаритів та ваги транспортних засобів, а також надаючи необхідну інформацію для накладання штрафів за порушення габаритно-вагових обмежень.