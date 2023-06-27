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На трасі Одеса — Бухарест перекриють частину дороги: схема руху

27 червня 2023 13:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На трасі Одеса — Бухарест перекриють частину дороги: схема руху
Автомобільна дорога. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Протягом трьох днів на трасі Одеса — Рені, що веде на Бухарест, буде тривати ремонт залізничного переїзду. Водіїв попереджають, що вантажний транспорт і легкові авто будуть перенаправляти об’їзним шляхом. 

Про це повідомляє Патрульна поліція Одеської області.

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З 28 червня, починаючи з 09:00 години, і до 30 червня 20:00 години, планується проведення ремонтних робіт на залізничному переїзді колії № 121 станція Ізмаїл — Порт Угольний, розташованому на автомобільній дорозі М-15 Одеса — Рені на відрізку дороги, що проходить через км. 235+644 м. У зв'язку з цим, буде внесено зміни до організації дорожнього руху, які варто врахувати: 

  • Вантажний автотранспорт, який прямує до міста Рені (порт Рені, МАПП "Рені — Джурджулешти), МАПП "Орлівка — Ісакча" та порту "Ізмаїл", буде перенаправлено за схемою організації дорожнього руху через села Банівка, Василівка, Каракурт та місто Болград. Ця схема також буде застосовуватися для руху у зворотному напрямку. 
  • Вантажний транспорт, який прямує до міста Ізмаїл через вулицю Нахімова, збереже свій звичайний маршрут через вулицю Єдності, відповідно до попередньо затвердженої схеми руху. 
  • Рух легкових автомобілів та пасажирського транспорту, який прямує до міста Рені, МАПП "Рені-Джурджулешти", МАПП "Орлівка — Ісакча", буде проводитися через місто Ізмаїл за таким маршрутом: М-15 — проспект Незалежності — вулиця Рєпіна — вулиця Гагаріна (відома також як вулиця Європейська) — вулиця Станційне селище — вулиця Болградське шосе — М-15. Цей маршрут також буде використовуватися для руху у зворотному напрямку.
Схема руху на трасі Одеса — Рені. Фото: Патрульна поліція Одеської області.
Схема руху на трасі Одеса — Рені. Фото: Патрульна поліція Одеської області.

Нагадаємо, на автомобільній дорозі М-15 Одеса — Рені, неподалік села Монаші, встановлено та налаштовано сучасну систему зважування в русі (Weigh-in-Motion, WIM). Ця нова технологія моніторить транспортне навантаження на дорогу у режимі реального часу, забезпечуючи виконання вимог щодо габаритів та ваги транспортних засобів, а також надаючи необхідну інформацію для накладання штрафів за порушення габаритно-вагових обмежень.

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