На трассе Одесса — Бухарест перекроют часть дороги: схема движения

Автомобильная дорога. Фото: google

В течение трех дней на трассе Одесса — Рени, ведущая на Бухарест, будет продолжаться ремонт железнодорожного переезда. Водителей предупреждают, что грузовой транспорт и легковые авто будут перенаправляться по объездному пути.

Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области.

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С 28 июня, начиная с 09:00 часов, и до 30 июня 20:00 часов, планируется проведение ремонтных работ на железнодорожном переезде пути № 121 станция Измаил — Порт Угольный, расположенном на автомобильной дороге М-15 Одесса — Рени на отрезке дороги, проходящий через км. 235+644 м. В связи с этим, будут внесены изменения в организацию дорожного движения, которые следует учесть:

Грузовой автотранспорт, который следует в город Рени (порт Рени, МАПП Рени — Джурджулешты), МАПП "Орловка — Исакча" и порт "Измаил", будет перенаправлен по схеме организации дорожного движения через села Бановка, Васильевка, Каракурт и город Болград. Схема также будет применяться для движения в обратном направлении.

Грузовой транспорт, следующий в Измаил через улицу Нахимова, сохранит свой обычный маршрут через улицу Единства, согласно предварительно утвержденной схеме движения.

Движение легковых автомобилей и пассажирского транспорта, следующего в город Рени, МАПП "Рени-Джурджулешты", МАПП "Орловка — Исакча", будет проводиться через город Измаил по следующему маршруту: М-15 — проспект Независимости — улица Репина — улица Гагарина (известная также как улица Европейская) — улица Станционный поселок — улица Болградское шоссе — М-15. Этот маршрут также будет использоваться для перемещения в обратном направлении.

Схема движения на трассе Одесса — Рени. Фото: Патрульная полиция Одесской области.

Напомним, на автомобильной дороге М-15 Одесса — Рени, недалеко от села Монаши, установлена и настроена современная система взвешивания в движении (Weigh-in-Motion, WIM). Эта новая технология мониторит транспортную нагрузку на дорогу в режиме реального времени, обеспечивая выполнение требований габаритов и веса транспортных средств, а также предоставляя необходимую информацию для наложения штрафов за нарушение габаритно-весовых ограничений.