Локальні затори на трасі Одеса-Рені: водіям слід готуватися до затримок на кордоні

Траса Одеса-Рені. Фото: скриншот

Увечері 28 вересня на трасі Одеса-Рені зафіксовано локальні затори у напрямку до кордону з Молдовою та Румунією. Попри їхній незначний розмір, водіям варто бути готовими до можливих затримок у русі. Додатково фіксуються черги на деяких прикордонних пунктах пропуску Одеської області.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на трасі Одеса-Рені

Так, у бік Паланки на ділянці траси біля Маяків і перед КПП, розташованим у межах Нижньодністровського національного парку, спостерігається скупчення автотранспорту. Черга сягає менше пів кілометра. Ця ділянка позначена жовтим кольором на карті, що вказує на уповільнений рух.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Також є черги на пункті пропуску "Старокозаче — Тудора". На картах цей напрямок позначений помаранчевим, що свідчить про утруднений рух.

Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот

Затори до Орлівки

Скупчення машин фіксуються і на міжнародній трасі М-15 поблизу Татарбунарів та Ізмаїла, однак їхній розмір суттєво не впливає на загальний трафік.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" ситуація відрізняється: черги на перетин кордону відсутні, однак на в’їзді до України утворився затор. Ця ділянка позначена червоним кольором на картах.

Дорога до Рені. Фото: скриншот

Нагадаємо, що з 10 листопада на кордонах Європейського Союзу запрацюють нові правила перетину кордону. Запрацює нова біометрична система EES (Entry/Exit System), яка замінить штампи у паспорті.

Також ми писали, що ціни на пальне в Україні змінилися за останню добу. На автозаправних станціях трохи впала середня вартість бензину А-95, водночас автогаз здорожчав на три копійки.