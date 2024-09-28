Локальные пробки на трассе Одесса-Рени: водителям следует готовиться к задержкам на границе

На трассе Одесса-Рени фиксируют пробки — водителям придется задержаться
Вечером 28 сентября на трассе Одесса-Рени зафиксированы локальные пробки по направлению к границе с Молдовой и Румынией. Несмотря на их незначительный размер, водителям следует готовиться к возможным задержкам в движении. Дополнительно фиксируются очереди на некоторых пограничных пунктах пропуска Одесской области.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.
Пробки на трассе Одесса-Рени
Так, в сторону Паланки на участке трассы возле Маяк и перед КПП, расположенным в пределах Нижнеднестровского национального парка, наблюдается скопление автотранспорта. Очередь достигает менее полукилометра. Этот участок обозначен желтым цветом на карте, что указывает на замедленное движение.
Также есть очереди на пункте пропуска "Старокозачье — Тудора". На картах это направление обозначено оранжевым, что свидетельствует о затрудненном движении.
Пробки в Орловку
Скопления машин фиксируются и на международной трассе М-15 вблизи Татарбунаров и Измаила, однако их размер не влияет на общий трафик.
На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешт" ситуация отличается: очереди на пересечение границы отсутствуют, однако на въезде в Украину образовалась пробка. Этот участок отмечен красным цветом на картах.
Напомним, что с 10 ноября на границах Европейского Союза заработают новые правила пересечения границы. Заработает новая биометрическая система EES (Entry/Exit System), заменяющая штампы в паспорте.
Также мы писали, что цены на топливо в Украине изменились за последние сутки. На автозаправочных станциях упала средняя стоимость бензина А-95, в то же время автогаз подорожал на три копейки.
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