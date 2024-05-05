На трасі Одеса — Рені локальні затори — чи варто їхати зараз в Бессарабію

Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Станом на вечір, 5 травня, на трасі Одеса — Рені спостерігаються локальні затори в напрямку кордону з Молдовою. Варто відзначити, що наразі їхні розміри не є значущими й ситуація на дорозі залишається під контролем.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є невеликий затор у районі Великий Дальник, Маяків та КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає близько пів кілометра. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом пропуску невелика черга.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Затори у напрямку Старокозачого

На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" черг на перетин кордону не зафіксовано. На картах ця ділянка позначена синім кольором, що означає рух вільний.

КПП "Старокозаче". Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області, що далі за Паланкою — заторів не зафіксовано. До самого поромного пункту "Орлівка" можна дістатися за 3 години 56 хвилин.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Ціни на пальне

За останню добу на АЗС Україні оновились ціни на пальне. Вартість бензину, автогазу та дизельного пального залишилась на рівні попереднього дня.

За даними моніторингового сайту, 5 травня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 59,03 грн/л;

А-95 — 55,65 грн/л;

А-92 — 51,87 грн/л;

дизельне пальне — 53,80 грн/л;

скраплений газ — 27,38 грн/л.

Нагадаємо, на Одещині знову повернулися до ідеї побудувати нову ділянку траси Одеса — Рені в обхід Молдови. Тільки на розробку проєктно-кошторисної документації готові витратити майже 35 млн грн.