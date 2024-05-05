На трасі Одеса — Рені локальні затори — чи варто їхати зараз в Бессарабію
Станом на вечір, 5 травня, на трасі Одеса — Рені спостерігаються локальні затори в напрямку кордону з Молдовою. Варто відзначити, що наразі їхні розміри не є значущими й ситуація на дорозі залишається під контролем.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори у напрямку Паланки
Наразі у бік Паланки є невеликий затор у районі Великий Дальник, Маяків та КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає близько пів кілометра. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом пропуску невелика черга.
Затори у напрямку Старокозачого
На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" черг на перетин кордону не зафіксовано. На картах ця ділянка позначена синім кольором, що означає рух вільний.
Затори на Орлівку
На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області, що далі за Паланкою — заторів не зафіксовано. До самого поромного пункту "Орлівка" можна дістатися за 3 години 56 хвилин.
Ціни на пальне
За останню добу на АЗС Україні оновились ціни на пальне. Вартість бензину, автогазу та дизельного пального залишилась на рівні попереднього дня.
За даними моніторингового сайту, 5 травня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 59,03 грн/л;
- А-95 — 55,65 грн/л;
- А-92 — 51,87 грн/л;
- дизельне пальне — 53,80 грн/л;
- скраплений газ — 27,38 грн/л.
Нагадаємо, на Одещині знову повернулися до ідеї побудувати нову ділянку траси Одеса — Рені в обхід Молдови. Тільки на розробку проєктно-кошторисної документації готові витратити майже 35 млн грн.
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