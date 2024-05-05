На трассе Одесса — Рени локальные пробки — стоит ли ехать сейчас в Бессарабию

Дорога в Паланку. Фото: скриншот

По состоянию на вечер, 5 мая, на трассе Одесса – Рени наблюдаются локальные пробки в направлении границы с Молдовой. Стоит отметить, что сейчас их размеры не значимы и ситуация на дороге остается под контролем.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть небольшая пробка в районе Большой Дальник, Маяков и КПП, которая находится в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает около полукилометра. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самым пунктом пропуска небольшая очередь.

Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Пробки по направлению Старокозачьего

На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" очередей на пересечение границы не зафиксировано. На картах этот участок обозначен синим цветом, что означает движение свободное.

КПП "Староказачье". Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области, что дальше Паланки — пробок не зафиксировано. До самого паромного пункта "Орловка" можно добраться за 3 часа 56 минут.

Дорога в Орловку. Фото: скриншот

Цены на горючее

За последние сутки на АЗС Украине обновились цены на топливо. Стоимость бензина, автогаза и дизельного горючего осталась на уровне предыдущего дня.

По данным мониторингового сайта, 5 мая средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 59,03 грн/л;

А-95 — 55,65 грн/л;

А-92 — 51,87 грн/л;

дизельное топливо — 53,80 грн/л;

сжиженный газ — 27,38 грн/л.

Напомним, в Одесской области снова вернулись к идее построить новый участок трассы Одесса — Рени в обход Молдовы. Только на разработку проектно-сметной документации готовы потратить около 35 млн грн.