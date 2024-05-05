На трассе Одесса — Рени локальные пробки — стоит ли ехать сейчас в Бессарабию
По состоянию на вечер, 5 мая, на трассе Одесса – Рени наблюдаются локальные пробки в направлении границы с Молдовой. Стоит отметить, что сейчас их размеры не значимы и ситуация на дороге остается под контролем.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.
Пробки в направлении Паланки
Сейчас в сторону Паланки есть небольшая пробка в районе Большой Дальник, Маяков и КПП, которая находится в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает около полукилометра. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самым пунктом пропуска небольшая очередь.
Пробки по направлению Старокозачьего
На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" очередей на пересечение границы не зафиксировано. На картах этот участок обозначен синим цветом, что означает движение свободное.
Пробки на Орловке
На международной трассе М-15 на юге Одесской области, что дальше Паланки — пробок не зафиксировано. До самого паромного пункта "Орловка" можно добраться за 3 часа 56 минут.
Цены на горючее
За последние сутки на АЗС Украине обновились цены на топливо. Стоимость бензина, автогаза и дизельного горючего осталась на уровне предыдущего дня.
По данным мониторингового сайта, 5 мая средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 59,03 грн/л;
- А-95 — 55,65 грн/л;
- А-92 — 51,87 грн/л;
- дизельное топливо — 53,80 грн/л;
- сжиженный газ — 27,38 грн/л.
Напомним, в Одесской области снова вернулись к идее построить новый участок трассы Одесса — Рени в обход Молдовы. Только на разработку проектно-сметной документации готовы потратить около 35 млн грн.
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