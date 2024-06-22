Рух до Паланки сильно ускладнений: чому

Траса Одеса — Рені. Фото: скриншот

Затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського та румунського кордонів сьогодні уранці, 22 червня. Окрім цього, зафіксовані черги з охочих виїхати до сусідніх держав на КПП Одещини.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор у Маяках та перед КПП, що розташований у межах Нижньодністровського національного природного парку, там скупчення машин сягає понад сім кілометрів. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом невелика черга.

Черга на КПП. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" черг на перетин кордону немає. На картах ця ділянка позначена синім кольором.

Пункт пропуску "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин у межах Сарати, Зорі, Татарбунарів, Броски та Ізмаїла. Проте варто зазначити, що розміри цих заторів суттєво не впливають на трафік. На самому поромному пункті пропуску теж невелика черга.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Немає і заторів на під'їзді до міста.

Пункт пропуску "Рені — Джюрджюлешть". Фото: скриншот

Ціни на пальне

На українських заправках за останню добу зросли ціни на пальне. Підвищилась вартість бензину та дизелю. Ціни на автогаз залишились на рівні попереднього дня.

За даними моніторингового порталу, 22 червня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 60,05 грн/л;

А-95 — 56,41 грн/л;

А-92 — 53,45 грн/л;

дизельне пальне — 52,49 грн/л;

скраплений газ — 26,50 грн/л.

Нагадаємо, в Одеській області планують улаштувати новий пункт пропуску через державний кордон у Болградському районі. Вже були укладені два договори з підрядником на розроблення проєктної документації, що оцінили у понад 2 мільйони гривень.