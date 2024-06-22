Движение к Паланке сильно затруднено: почему

Трасса Одесса – Рени. Фото: скриншот

Пробки наблюдаются на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской и румынской границ сегодня утром, 22 июня. Кроме этого, зафиксированы очереди из желающих выехать в соседние государства на КПП Одесчины.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть пробка в Маяках и перед КПП, расположенная в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там скопление машин достигает более семи километров. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самым пунктом небольшая очередь.

Очередь на КПП. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" очередей на пересечение границы нет. На картах этот участок обозначен синим цветом.

Пункт пропуска "Старокозачее - Тудора". Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты, Зари, Татарбунар, Броски и Измаила. Однако стоит отметить, что размеры этих пробок существенно не влияют на трафик. На самом паромном пункте пропуска тоже небольшая очередь.

Дорога в Орловку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, очереди на пересечение границы не зафиксированы. Нет и пробок на подъезде к городу.

Пункт пропуска "Рени - Джюрджюлешт". Фото: скриншот

Цены на горючее

На украинских заправках за последние сутки выросли цены на топливо. Увеличилась стоимость бензина и дизеля. Цены на автогаз остались на уровне предыдущего дня.

По данным мониторингового портала, 22 июня средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 60,05 грн/л;

А-95 — 56,41 грн/л;

А-92 — 53,45 грн/л;

дизельное топливо — 52,49 грн/л;

сжиженный газ — 26,50 грн/л.

Напомним, в Одесской области планируется устроить новый пункт пропуска через государственную границу в Болградском районе. Уже были заключены два договора с подрядчиком на разработку проектной документации, которые оценили более чем в 2 миллиона гривен.