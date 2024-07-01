Затори на трасі Одеса-Рені у понеділок, 1 липня

Автівки стоять у заторі. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

На міжнародній трасі Одещини, яка пролягає до міста Рені, постійно утворюються черги на КПП поблизу населенного пункта Маяки. Так сьогодні там стався черговий інцидент, під час якого один з водії рейсового автобусу намагався проскочити повз кілометрові затори.

Про це повідомляють користувачі соцмереж.

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Деталі інциденту

На відео, що шириться мережею, видно, що на дорозі утворилась черга довжиною у декілька кілометрів з бажаючих проїхати або до сусідніх країн, або до Бессарабії. Так, аби не тягнутися у заторі, водій рейсового автобусу вирішив оминути ускладнену ділянку, однак іншим таке рішення не сподобалось. Пасажири та керманичі іншого транспорту вийшли, аби зупинити зухвалого водія.

"Он люди теж стоять чекають! Так само люди стоять у черзі", — кричали чоловіки.

Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор на виїзді з Одеси, у Великому Дальнику та Маяках. Скупчення автотранспорту спостерігається й перед КПП, що розташований у межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає декількох кілометрів. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом пропуску теж невелика черга.

Дорога у бік Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" також зафіксована черга на перетин кордону. На картах ця ділянка поступово червонішає, що свідчить про утруднений рух.

Дорога на КПП "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин на виїзді з Сарати, у межах села Зоря, Татарбунарів та Броски. Проте варто зазначити, що розміри цих заторів суттєво не впливають на трафік. На самому поромному пункті пропуску теж невелика черга.

Дорога у бік Орлівки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, також є черги на перетин кордону. Проте є й черга на в'їзд в Україну з Молдови. На картах ця ділянка позначена червоним кольором.

Дорога у бік Рені. Фото: скриншот

Ціни на пальне

Станом на 1 липня вартість бензину, дизелю та автогазу залишається стабільною.За даними моніторингового порталу, сьогодні середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 60,04 грн/л;

А-95 — 56,43 грн/л;

А-92 — 53,48 грн/л;

дизельне пальне — 52,54 грн/л;

скраплений газ — 26,48 грн/л

Нагадаємо, в Одеській області планують улаштувати новий пункт пропуску через державний кордон у Болградському районі. Вже були укладені два договори з підрядником на розроблення проєктної документації, що оцінили у понад 2 мільйони гривень.