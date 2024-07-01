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На трассе Одесса — Рени столкновения между водителями из-за значительных очередей

1 июля 2024 11:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Пробки на трассе Одесса-Рени в понедельник, 1 июля
Автомобили стоят в пробке. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На международной трассе Одесчины, которая пролегает до Рени, постоянно образуются очереди на КПП вблизи населенного пункта Маяки. Так сегодня там произошел очередной инцидент, во время которого один из водителей рейсового автобуса пытался проскочить мимо километровых пробок.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

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Детали инцидента

На видео, распространяющемся по сети, видно, что на дороге образовалась очередь длиной в несколько километров из желающих проехать либо в соседние страны, либо в Бессарабию. Так, чтобы не тащиться в пробке, водитель рейсового автобуса решил обойти усложненный участок, однако другим такое решение не понравилось. Пассажиры и водители другого транспорта вышли, чтобы остановить дерзкого водителя.

"Он люди тоже стоят ждут! Так же люди стоят в очереди" , — кричали мужчины.

Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть пробка на выезде из Одессы, в Большом Дальнике и Маяках. Скопление автотранспорта наблюдается и перед КПП, расположенным в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает нескольких километров. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самым пунктом пропуска тоже небольшая очередь.

Пробки на Паланку сегодня
Дорога в сторону Паланки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Староказачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" также зафиксирована очередь на пересечение границы. На картах этот участок постепенно краснеет, что свидетельствует о затрудненном движении.

Пробки на Старокозаче сегодня
Дорога на КПП "Староказачье — Тудора". Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин на выезде из Сараты в пределах села Заря, Татарбунаров и Броски. Однако стоит отметить, что размеры этих пробок существенно не влияют на трафик. На самом паромном пункте пропуска тоже небольшая очередь.

Пробки на Орловку сегодня
Дорога в сторону Орловки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, также есть очереди на пересечение границы. Однако есть и очередь на въезд в Украину из Молдовы. На картах этот участок обозначен красным цветом.

Пробки на Рене сегодня
Дорога в сторону Рени. Фото: скриншот

Цены на топливо

По данным мониторингового портала, сегодня средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 60,04 грн/л;
  • А-95 — 56,43 грн/л;
  • А-92 — 53,48 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,54 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,48 грн/л

Напомним, в Одесской области планируется устроить новый пункт пропуска через государственную границу в Болградском районе. Уже были заключены два договора с подрядчиком на разработку проектной документации, которые оценили более чем в 2 миллиона гривен.

Одесса Молдова КПП Румыния дороги авто пограничники Одесская область пробки Новости Одессы заграница очереди

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