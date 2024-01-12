На трасі Одеса — Рені ускладнено рух до молдавського кордону

Великий затор у бік Паланки. Фото: скриншот

Станом на ранок 12 січня на трасі Одеса — Рені у бік Молдови сталася аварія за участю вантажівки, через що рух ускладнено в обидва боки. Крім того, існує також затор на виїзді з обласного центру, місцями посилився вітер та сніг.

Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є один великий затор в обидва боки у межах природного парку, зокрема вони повʼязані з ДТП. Також на рух автівок впливає ожеледиця, яка залишилася на дорогах після негоди. Наразі на шлях до Паланки доведеться витратити 1 годину 15 хвилин.

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Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області також зафіксовано скупчення машин через сніг, який випав вночі. Наразі є затори у межах Сарати та Сафʼян. До дунайського кордону можна доїхати за 4 години 23 хвилин. Однак через аварію біля Паланки цей час може збільшитися.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

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