На трассе Одесса — Рени затруднено движение к молдавской границе

Большая пробка в сторону Паланки. Фото: скриншот

По состоянию на утро 12 января на трассе Одесса – Рени в сторону Молдовы произошла авария с участием грузовика, из-за чего движение затруднено в обе стороны. Кроме того, существует также пробка на выезде из областного центра, местами усилился ветер и снег.

Пробки на Паланку

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть одна большая пробка в обе стороны в пределах природного парка, в частности они связаны с ДТП. Также на движение автомобилей влияет гололедица, оставшаяся на дорогах после непогоды. На путь в Паланку придется потратить 1 час 15 минут.

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Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области также зафиксировано скопление машин из-за выпавшего ночью снега. Есть заторы в пределах Сараты и Сафьян. Пока до дунайской границы можно доехать за 4 часа 23 минут. Однако из-за аварии у Паланки это время может увеличиться.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Больше об авто

Напомним, мы писали, какие авто продают в Украине со скидками в 2024 году. В Украине сезонность влияет на авторынок не существенно, поскольку транспортными средствами люди пользуются на протяжении всего года. При этом автодилеры, предоставляя зимние скидки, пытаются избавиться от нераспроданных в декабре 2023-го запасов, чтобы весной выходить на рынок уже с новой техникой.

Раньше мы рассказали, почему авто ржавеют зимой и как с этим бороться. Зимой кузов автомобиля особенно склонен к ржавлению из-за перепада температур, снега, льда, песка, соли и реагентов. Чтобы машина прошла холодный сезон без потерь, нужно соблюдать несколько простых правил по профилактике коррозии.