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Варто зачекати з поїздкою — яка ситуація на кордонах з Одещиною

11 січня 2024 10:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Варто зачекати з поїздкою — яка ситуація на кордонах з Одещиною
Авто у черзі на кордоні. Фото: ДПСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на ранок 11 січня значних заторів на трасі Одеса — Рені не зафіксовано. Однак неподалік від Маяків на дорозі сталася аварія за участю фури, тож рух цією ділянкою дещо ускладнено.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є багато незначних заторів, зокрема вони повʼязані з ДТП. Також на рух автівок впливає ожеледиця, яка залишилася на дорогах після негоди. Наразі на шлях до Паланки доведеться витратити 1 годину 10 хвилин. 

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області також не зафіксовано значного скупчення машин, є невеликі затори у межах Сарати, Кирничків та Сафʼян. Засніжені дороги мало вплинули на трафік. Наразі до дунайського кордону можна доїхати за 4 години 18 хвилин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Більше про авто

Нагадаємо, ми писали про авто, які без великих проблем подолали пробіг 1,6 млн км і більше. Більшість автовласників вважають пробіг 250-300 тис. км пристойним результатом, а позначка 500 тис. здається чимось з області ненаукового фентезі. Втім, деяким ентузіастам вдається проїхати понад мільйон кілометрів.

Раніше ми розповіли, що Volkswagen встановлює ChatGPT в своїх автомобілях. В Лас-Вегасі з 9 по 12 січня проходить виставка CES, на яку Volkswagen привіз цікаву новину. Річ у тім, що німецький автовиробник цього року інтегрує ChatGPT в існуючий голосовий асистент IDA наступних поколінь моделей VW Tiguan, Passat та Golf.

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