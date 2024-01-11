Стоит подождать с поездкой — какая ситуация на границах с Одесчиной

Автомобиль в очереди на границе. Фото: ГНСУ

По состоянию на утро 11 января значительные пробки на трассе Одесса — Рени не зафиксированы. Однако неподалеку от Маяк на дороге произошла авария с участием фуры, поэтому движение по этому участку несколько затруднено.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть много незначительных пробок, в частности они связаны с ДТП. Также на движение автомобилей влияет гололедица, оставшаяся на дорогах после непогоды. Теперь на путь в Паланку придется потратить 1 час 10 минут.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области также не зафиксировано значительное скопление машин, есть небольшие пробки в пределах Сараты, Кирничков и Сафьян. Снежные дороги мало повлияли на трафик. Пока до дунайской границы можно доехать за 4 часа 18 минут.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Больше об авто

Напомним, мы писали об автомобилях, которые без проблем преодолели пробег 1,6 млн км и более. Большинство автовладельцев считают пробег 250-300 тыс. км приличным результатом, а отметка 500 тыс. кажется чем-то из области ненаучного фэнтези. Впрочем, некоторым энтузиастам удается проехать более миллиона километров.

Раньше мы рассказали, что Volkswagen устанавливает ChatGPT в своих автомобилях. В Лас-Вегасе с 9 по 12 января проходит выставка CES, на которую Volkswagen привез любопытную новость. Дело в том, что немецкий автопроизводитель в этом году интегрирует ChatGPT в существующий голосовой ассистент IDA последующих поколений моделей VW Tiguan, Passat и Golf.