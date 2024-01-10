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Затори на кордоні — як на Одещині доїхати до Молдови та Румунії

10 січня 2024 10:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Затори на кордоні — як на Одещині доїхати до Молдови та Румунії
Черги біля кордону. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на ранок 10 січня спостерігаються значні затори на трасі Одеса — Рені у бік молдавського кордону. Рух ускладнений, зокрема в районі Нижньодністровського національного природного парку та на обох КПП. Також існує скупчення машин на виїзді з самої Одеси.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є великий затор перед українським та молдовським КПП. Через снігові заметілі, які були протягом двох днів, автівкам важче рухатися трасою, однак техніка працює на дорогах. Наразі шлях до Молдови, за даними картографічних сервісів, становить 1 годину 13 хвилин. 

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Водночас на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області не зафіксовано значного скупчення машин, є невеликі затори у межах, Татарбунарів та Сафʼян. Засніжені дороги мало вплинули на трафік. Наразі до дунайського кордону можна доїхати за 4 години 19 хвилин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Більше про авто

Нагадаємо, ми писали що в Європі подешевшає популярний в Україні електричний кросовер. Volkswagen знизив ціни та оновив лінійку електромобілів ID з метою пожвавити продажі у Франції, Бельгії, Швеції та Норвегії. Це відбулося попри попередні заяви керівництва VW Group, що компанія не збиралася брати участь у ціновій війні з Tesla на європейських ринках.

Раніше ми розповіли, чому авто витрачає забагато оливи. Коли авто починає надмірно витрачати моторну оливу, то це може означати серйозні проблеми з двигуном. Якщо річ у прокладках та ущільненнях, то ці неполадки досить просто виявити та усунути, втім, існують приховані причини, розуміння яких допоможе вчасно запобігти серйозним ушкодженням агрегатів автомобіля.

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