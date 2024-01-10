Пробки на границе — как на Одесчине доехать до Молдовы и Румынии

Очереди у границы. Фото: скриншот

По состоянию на утро 10 января наблюдаются значительные пробки на трассе Одесса — Рени в сторону молдавской границы. Движение затруднено, в частности в районе Нижнеднестровского национального природного парка и на обоих КПП. Также существует скопление машин на выезде из самой Одессы.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть большая пробка перед украинским и молдавским КПП. Из-за снежных метелей, которые были в течение двух дней, автомобилям труднее двигаться по трассе, однако техника работает на дорогах. В настоящее время путь в Молдову, по данным картографических сервисов, составляет 1 час 13 минут.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловку

В то же время на международной трассе М-15 на юге Одесской области не зафиксировано значительное скопление машин, есть небольшие пробки в пределах Татарбунар и Сафьян. Снежные дороги мало повлияли на трафик. Пока до дунайской границы можно доехать за 4 часа 19 минут.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

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Ранее мы рассказали, почему авто тратит слишком много масла. Когда авто начинает чрезмерно тратить моторное масло, это может означать серьезные проблемы с двигателем. Если дело в прокладках и уплотнениях, то эти неполадки достаточно просто обнаружить и устранить, впрочем, существуют скрытые причины, понимание которых поможет вовремя предотвратить серьезные повреждения агрегатов автомобиля.