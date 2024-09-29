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На трасі Одеса-Рені зафіксовано затори та черги на кордонах

29 вересня 2024 09:28
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Локальні затори на трасі Одеса-Рені та черги на кордоні з Молдовою та Румунією
Траса Одеса-Рені. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Уранці 29 вересня на трасі Одеса-Рені спостерігаються затори в напрямку до кордону з Молдовою та Румунією. Попри незначні затримки, водіям рекомендується бути готовими до можливого уповільнення руху на певних ділянках траси та прикордонних пунктах пропуску.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на трасі Одеса-Рені

Найбільше скупчення транспорту спостерігається поблизу села Маяки та перед контрольно-пропускним пунктом (КПП) на території Нижньодністровського національного парку. Черга на цій ділянці становить понад два кілометри, рух є уповільненим.

Рух трасою Одеса-Рені ускладнюється кожної хвилини — яка ситуація сьогодні уранці - фото 1
Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Також спостерігаються черги на пункті пропуску "Старокозаче — Тудора", де рух утруднений, і ділянка траси позначена помаранчевим кольором на картах.

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Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот

Затори до Орлівки

Скупчення машин зафіксовані й на трасі М-15 поблизу Татарбунарів та Ізмаїла, але це не суттєво впливає на загальний трафік.

Затори у напрямку Орлівки 28 липня
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

На іншому пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" ситуація інша: черг на перетин кордону з Молдовою немає, однак на в’їзді до України утворився затор, позначений червоним кольором на картах.

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Дорога до Рені. Фото: скриншот

Водіям варто враховувати ці затримки при плануванні поїздок у даному напрямку.

Нагадаємо, що з 10 листопада на кордонах Європейського Союзу запрацюють нові правила перетину кордону. Запрацює нова біометрична система EES (Entry/Exit System), яка замінить штампи у паспорті.

Також за останню добу ціни на пальне в Україні не змінились. На АЗС вартість бензину, дизелю та автогазу залишаються на рівні попереднього дня.

Одеса Одеська область затори Одеська ОДА Новини Одеси черги на кордоні

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