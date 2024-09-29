Локальные пробки на трассе Одесса-Рени и очереди на границе с Молдовой и Румынией

Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот

Утром 29 сентября на трассе Одесса-Рени наблюдаются пробки в направлении границы с Молдовой и Румынией. Несмотря на незначительные задержки, водителям рекомендуется готовиться к возможному замедлению движения на определенных участках трассы и пограничных пунктах пропуска.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки на трассе Одесса-Рени

Наибольшее скопление транспорта наблюдается вблизи села Маяки и перед контрольно-пропускным пунктом на территории Нижнеднестровского национального парка. Очередь на этом участке составляет более двух километров, движение замедлено.

Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Также наблюдаются очереди на пункте пропуска "Старокозачье — Тудора", где движение затруднено, и участок трассы обозначен оранжевым цветом на картах.

Дорога к Старокозачьему. Фото: скриншот

Пробки в Орловку

Скопления машин зафиксированы и на трассе М-15 вблизи Татарбунаров и Измаила, но это не оказывает существенного влияния на общий трафик.

Дорога в Орловку. Фото: скриншот

На другом пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть" ситуация иная: очередей на пересечение границы с Молдовой нет, однако на въезде в Украину образовалась пробка, обозначенная красным цветом на картах.

Дорога к Рене. Фото: скриншот

Водителям следует учитывать эти задержки при планировании поездок по данному направлению.

Напомним, что с 10 ноября на границах Европейского Союза заработают новые правила пересечения границы. Заработает новая биометрическая система EES (Entry/Exit System), заменяющая штампы в паспорте.

Также за последние сутки цены на топливо в Украине не изменились. На АЗС стоимость бензина, дизеля и автогаза остается на уровне предыдущего дня.