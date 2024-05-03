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На Великдень в Одеській області будуть посилені заходи безпеки — подробиці

3 травня 2024 15:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
На Великдень в Одеській області будуть посилені заходи безпеки — подробиці
Правоохоронці патрулюють місто. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

На Великдень, 5 травня, в Одесі та області правоохоронці посилять заходи безпеки та патрулюватимуть місто. Насамперед поліцейські патрулюватимуть громадські місця та чергуватимуть біля культових споруд.

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Посилення заходів безпеки

Задля безпеки населення на вулицях Одеси та населених пунктах області буде більше автомобільних та піших нарядів поліції, також усі культові місця перевірять на наявність небезпечних предметів. Окрім цього, жителів Одещини закликають не порушувати комендантську годину, адже вона продовжить діяти і в ніч проти 5 травня.

"Закликаємо громадян не порушувати норм чинного законодавства та вимог, встановлених правовим режимом воєнного стану. Зокрема, правил комендантської години, яка у ніч Світлого Христового Воскресіння на Одещині не зміниться, тобто діятиме з 24:00 до 05:00", — йдеться у повідомленні відомства.

Обмеження в Одесі

Нагадуємо, що в Одесі у зв'язку із воєнним станом діє низка  обмежень. А саме, забороняється:

  • перебувати на вулиці після 12-ї ночі до 5-ї ранку, окрім необхідності пройти в укриття;
  • продавати алкогольні напої після 22-ї години та вживати їх у громадських місцях;
  • продавати й використовувати піротехніку, феєрверки, хлопавки й петарди;
  • використовувати символіку націонал-соціалістичного й тоталітарного режимів;
  • носити вогнепальну зброю без відповідних документів.


Також ми писали, що традиційне всенічне богослужіння напередодні Великодня в Одесі було перенесено на ранок 5 травня. Таке рішення ухвалили у міській раді спільно з представниками церкви, зважаючи на безпекову ситуацію в регіоні та збільшення ворожих обстрілів. 

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комендантська година
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Нацполіція

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