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На Пасху в Одесской области будут усилены меры безопасности — подробности

3 мая 2024 15:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
На Пасху в Одесской области будут усилены меры безопасности — подробности
Правоохранители патрулируют город. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На Пасху, 5 мая, в Одессе и области правоохранители усилят меры безопасности и будут патрулировать город. В первую очередь, полицейские будут патрулировать общественные места и дежурить возле культовых сооружений.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Ужесточение мер безопасности

В целях безопасности населения на улицах Одессы и населенных пунктах области будет больше автомобильных и пеших нарядов полиции, а также все культовые места проверят на наличие опасных предметов. Кроме того, жителей Одесчины призывают не нарушать комендантский час, ведь она продолжит действовать и в ночь на 5 мая.

"Призываем граждан не нарушать норм действующего законодательства и требований, установленных правовым режимом военного положения. В частности, правил комендантского часа, который в ночь Светлого Христова Воскресения в Одесской области не изменится, то есть будет действовать с 24:00 до 05:00", — говорится в сообщении ведомства.

Ограничения в Одессе

Напомним, что в Одессе в связи с военным положением действует ряд ограничений. А именно, запрещается:

  • находиться на улице после 12 ночи до 5 утра, кроме необходимости пройти в укрытие;
  • продавать алкогольные напитки после 22 часов и употреблять их в общественных местах;
  • продавать и использовать пиротехнику, фейерверки, хлопушки и петарды;
  • использовать символику национал-социалистического и тоталитарного режимов;
  • носить огнестрельное оружие без соответствующих документов.


Также мы писали, что традиционное всенощное богослужение в канун Пасхи в Одессе было перенесено на утро 5 мая. Такое решение приняли в городском совете совместно с представителями церкви, учитывая ситуацию в области безопасности и увеличение вражеских обстрелов.

Одесса
полиция
комендантский час
Одесская область
Пасха
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безопасность
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