На Пасху в Одесской области будут усилены меры безопасности — подробности
На Пасху, 5 мая, в Одессе и области правоохранители усилят меры безопасности и будут патрулировать город. В первую очередь, полицейские будут патрулировать общественные места и дежурить возле культовых сооружений.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
Ужесточение мер безопасности
В целях безопасности населения на улицах Одессы и населенных пунктах области будет больше автомобильных и пеших нарядов полиции, а также все культовые места проверят на наличие опасных предметов. Кроме того, жителей Одесчины призывают не нарушать комендантский час, ведь она продолжит действовать и в ночь на 5 мая.
"Призываем граждан не нарушать норм действующего законодательства и требований, установленных правовым режимом военного положения. В частности, правил комендантского часа, который в ночь Светлого Христова Воскресения в Одесской области не изменится, то есть будет действовать с 24:00 до 05:00", — говорится в сообщении ведомства.
Ограничения в Одессе
Напомним, что в Одессе в связи с военным положением действует ряд ограничений. А именно, запрещается:
- находиться на улице после 12 ночи до 5 утра, кроме необходимости пройти в укрытие;
- продавать алкогольные напитки после 22 часов и употреблять их в общественных местах;
- продавать и использовать пиротехнику, фейерверки, хлопушки и петарды;
- использовать символику национал-социалистического и тоталитарного режимов;
- носить огнестрельное оружие без соответствующих документов.
Также мы писали, что традиционное всенощное богослужение в канун Пасхи в Одессе было перенесено на утро 5 мая. Такое решение приняли в городском совете совместно с представителями церкви, учитывая ситуацию в области безопасности и увеличение вражеских обстрелов.
Читайте Новини.LIVE!