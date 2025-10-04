Відео
Україна
Головна Одеса На вулицю краще не йти — яка погода завтра очікується в Одесі

На вулицю краще не йти — яка погода завтра очікується в Одесі

Дата публікації: 4 жовтня 2025 16:45
Погода в Одесі 5 жовтня: дощ вночі та сильний вітер удень — прогноз Гідрометцентру
Жінка йде вулицею Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, 5 жовтня, Одесу чекає прохолодний ранок і день. Вночі очікується дощ, проте вдень — без істотних опадів. Синоптики прогнозують сильний вітер, що може спричинити повалення дерев та гілок.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів. 

Погода в Одесі

У ніч на неділю в Одесі температура опуститься до +11 °C, відчуватиметься як +10 °C, можливий невеликий дощ. Повітря буде вологим, майже 40%, але опадів вдень не очікується. Вітер сягатиме 8 метрів за секунду.

Вранці стовпчик термометра залишиться на позначці +11 °C, відчутна температура буде +10 °C. Хмари вкриють небо, але дощів не буде. Вітер залишатиметься до 8 метрів за секунду.

Найприємніша частина доби — день. Синоптики прогнозують до +16 °C, що за відчуттями буде такою ж. Увечері температура залишиться на рівні +16 °C.

Сонце зійде о 07:01, а зайде о 18:29. Тривалість світлового дня становитиме майже 11 годин 28 хвилин.

Прогноз погоди в Одесі та області
Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteoprog

Погода в Одеській області

  • Хмарно з проясненнями.
  • Без істотних опадів, вночі дощ.
  • Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +6...+11 °С, вдень +14...+19 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Харкові очікується різка зміна погоди. Також ми писали, що через негоду в Одесі знову почало затоплювати вулиці.

погода Одеса Одеська область Новини Одеси прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
