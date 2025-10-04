Погода в Одесі 5 жовтня: дощ вночі та сильний вітер удень — прогноз Гідрометцентру

Жінка йде вулицею Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, 5 жовтня, Одесу чекає прохолодний ранок і день. Вночі очікується дощ, проте вдень — без істотних опадів. Синоптики прогнозують сильний вітер, що може спричинити повалення дерев та гілок.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

У ніч на неділю в Одесі температура опуститься до +11 °C, відчуватиметься як +10 °C, можливий невеликий дощ. Повітря буде вологим, майже 40%, але опадів вдень не очікується. Вітер сягатиме 8 метрів за секунду.

Вранці стовпчик термометра залишиться на позначці +11 °C, відчутна температура буде +10 °C. Хмари вкриють небо, але дощів не буде. Вітер залишатиметься до 8 метрів за секунду.

Найприємніша частина доби — день. Синоптики прогнозують до +16 °C, що за відчуттями буде такою ж. Увечері температура залишиться на рівні +16 °C.

Сонце зійде о 07:01, а зайде о 18:29. Тривалість світлового дня становитиме майже 11 годин 28 хвилин.

Погода в Одеській області

Хмарно з проясненнями.

Без істотних опадів, вночі дощ.

Вітер південно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі +6...+11 °С, вдень +14...+19 °С.

На автошляхах області видимість добра.

